Bruce Lee, el artista marcial ícono de la cultura pop del Siglo XX

Bruce Lee nació en San Francisco, California, el 27 de noviembre de 1940. En este 2020 cumpliría 80 años, sin embargo, falleció en Kowloon, Hong Kong el 20 de julio de 1973.

Bruce Lee fue un maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo y escritor. Gracias a su trabajo en el cine, redujo la brecha entre Oriente y Occidente, llevando a la industria cultural las artes marciales.

A sus 32 años, murió en misteriosas circunstancias en el apartamento de una amiga. Al parecer, sintió un profundo dolor de cabeza que le hizo tumbarse en la cama. Al tomar un analgésico, entró en estado de coma. Fue llevado a un hospital, pero ingresó sin signos vitales.

Algunas de sus producciones más exitosas son The Big Boss, Fist of Fury, Way of the Dragon, Enter the Dragon y Game of Death.