El Pulso del Fútbol, 13 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el regreso de la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio a los partidos de la Selección Colombia. César dijo: “Es un día feliz porque vuelve el Fenómeno del Fútbol, Caracol Radio es una empresa que le ha regalado grandes momentos a ustedes y lo hacemos con la mejor intensión. Los invitamos a escuchar la transmisión”. Sobre el tema Óscar agregó: “Que buena noticia, la celebro intensamente, gracias a la vida, gracias a Dios y esperamos que todos ustedes lo disfruten”.

Otro de los temas tuvo que ver con la liquidación del Cúcuta Deportivo y el análisis de lo que viene para el cuadro motilón y sus jugadores. César manifestó: “Creo que los directivos de la Dimayor respaldando a un directivo, contribuyeron en una enorme parte a la liquidación del Cúcuta; respaldando a la institución y hundiendo a José Augusto Cadena, hubieran podido salvar a la institución”. Por su parte Óscar complementó: “La mayoría de los dirigentes del fútbol colombiano son cómplices, no de José Augusto Cadena, son cómplices de la desgracia que están viviendo los hinchas del Cúcuta Deportivo. Las lagrimas de esos seguidores tendrán que pesar en la historia”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual les preguntaba a nuestros panelistas si firmarían la clasificación de la Selección Colombia a través del repechaje, teniendo en cuenta la dificultad de las Eliminatorias sudamericanas. César respondió: “Apenas van don fechas y no sabemos que va a pasar, podemos sacar buenos resultados en esta fecha y no lo firmaría, pero si hay algún susto, si lo haría”. Mientras Óscar resaltó: “Yo firmaría la clasificación en el ultimo puesto de los que van directamente, pero no del repechaje. Si ganamos hoy nos ponemos segundos, no hay que tener miedo”.

