El Pulso del Fútbol, 4 de noviembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el rendimiento del delantero colombiano Rafael Santos Borré y si este le alcanza para estar en la próxima convocatoria de la Selección Colombia. César dijo: “Creo que hace rato Borré viene demostrando que es jugador de Selección Colombia. No sé si el técnico Carlos Queiroz lo omite por sus características, pero si estoy seguro que sus características se acomodan a cualquier esquema”. Sobre el tema Óscar agregó: “Santos Borré llegó a 41 goles e igualo a Lucas Alario como los máximos goleadores en River, en la época de Gallardo”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual propuso que los árbitros dieran conferencias de prensa al final de cada partido, para aclarar algunas dudas. César manifestó: “No sería malo que los árbitros ofrecieran una conferencia de prensa, no sé si con los periodistas, pero si dando explicaciones de jugadas polémicas puntuales”. Por su parte Óscar complementó: “Esto no pasa en ningún lugar del mundo y creo que por el momento no se verán conferencias de prensa de los árbitros. Por ahora hay que esperar”.

Además opinaron acerca de la eliminación del Deportes Tolima ante Unión La Calera de Chile, en la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Óscar resaltó: “Lo de Tolima fue increíble anoche, no tenía que perder ante Unión La Calera. Tuvo el estado físico para ganar el partido, pero desperdicio muchas opciones disparando de media distancia”. Mientras César finalizó: “Tolima tuvo una opción que pegó en el palo y no entró, pero es que aquí no podemos hablar de lo que pudo pasar y no pasó”.

No olvide escuchar el audio del programa.