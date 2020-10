¿Qué hacer para mantener exigencias de la minga en la agenda nacional?

En Hora 20 un debate para analizar el avance de la minga indígena en Bogotá; la primera jornada de protesta en la ciudad; el nuevo choque entre el distrito y el gobierno nacional; de los escenarios de cara al paro nacional del 21 de octubre y de la necesidad de mantener las exigencias de la minga en la agenda nacional. También una mirada al desfinanciamiento de la JEP a través del Presupuesto Nacional para el próximo año; por último, una mirada a la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio a Rappi.

En medio de una jornada ejemplar, cerca de 7.500 indígenas de siete distintos pueblos marcharon desde las nueve de la mañana y por cuatro horas desde el Palacio de los Deportes, lugar de concentración que destinó el Distrito y la Plaza de Bolívar. En esta primera jornada de manifestaciones en Bogotá, la minga rechazó el ingreso de algunos encapuchados a la manifestación; así como respetaron los carriles exclusivos del sistema TransMilenio. Después de rodar más de 500 kilómetros entre el departamento del Cauca y la capital del país, la minga indígena que ya cuenta con el apoyo de varios sectores políticos, comunidades negras y campesinas sigue tomando más fuerza con el ánimo de reunirse y debatir con el presidente Duque; no obstante ante su no aparición en la Plaza de Bolívar, líderes indígenas dictaron una sentencia que invita al presidente Duque al diálogo; aunque desde el alto gobierno se insiste en que no hay posibilidad de reunión con el presidente y que primero se deben agotar todas las instancias.

Ante esta negativa del presidente a reunirse, esta tarde desde la Casa de Nariño dijo que para ser escuchados nada justifica hacer aglomeraciones; pues sostiene que estas llevan a un mayor rebrote del coronavirus, así como al cierre de la economía y, por lo tanto, de la reactivación económica; lo que llevó a llamar a estas personas “apátridas”. Con este mismo pensamiento comulgan los empresarios, pues desde la ANDI se ha criticado la minga por lo que puede generar en la reactivación económica y ha criticado la gestión de la alcaldesa Claudia López, pues hoy su presidente, Bruce Macmaster dijo en El Tiempo que es inconsciente la actitud de aquellos que antes llamaban al confinamiento y hoy apoyan la minga.

Lo que dicen los panelistas

Felipe Baptiste, abogado, empresario y consultor, señaló que agenda entre Gobierno e indígenas ya estaba acordada, por lo tanto, esta no se debería desconocer ante la presencia de la minga en Bogotá. Sostuvo que, aunque la movilización ha demostrado ser pacífica, no le gusta, “pues mientras con una mano están negociando, con la otra quieren ejercer presión.” También criticó las apariciones de la alcaldesa de Bogotá en apoyo a la minga, ya que piensa que es un aprovechamiento político.

En cuanto al Presupuesto General del 2021 y el desfinanciamiento a la JEP, planteó que el tema va a ser mucho más de fondo ante la situación económica y el decrecimiento de la economía durante este año por la pandemia.

Para Carlos Cortés, periodista y creador de La Mesa de Centro de la Silla Vacía, decir que en este momento se rechazan las manifestaciones por la pandemia, es más una excusa “ante una protesta social a al cual el Gobierno no le quiere prestar atención”, agregó que el gobierno toma una posición cínica al viajar al Cauca al mismo tiempo que la minga está en Bogotá. Por otro lado, planteó que la protesta indígena siempre está presente en los gobiernos, pero que en este momento hay una situación distinta ante un panorama de violencia complejo, asesinato de líderes sociales y un gobierno, que, para Cortés, niega la realidad.

Comentó que es claro que la alcaldesa López esté aprovechando la exposición, pues cree que para ella tener ese respaldo político y asumir una posición de liderazgo es importante, incluso en momentos cuando el gobierno no la tiene.

Gabriel Vallejo, representante a la Cámara, resaltó el comportamiento de la minga indígena durante las manifestaciones, pero se mantuvo en la posición de que es una irresponsabilidad tener 7 mil personas en aglomeraciones durante la pandemia. En cuanto a la necesidad de mantener las exigencias en la agenda nacional, comentó que es necesario que los actores políticos dejen de ser un obstáculo para que esos temas importantes recobren importancia. Agregó que no hay reivindicaciones históricas, pues cree que los problemas de un indígena en Nariño pueden ser los mismos de un campesino en Risaralda “los siguen utilizando para llevarse caudal electoral y no se les revuelve sus problemas”, concluyó.

En cuanto a un posible desfinanciamiento a la JEP, comentó que el Congreso negó una preposición para separar discusiones como los de la JEP y los 30 mil millones de pesos, pues explicó que ese mismo problema lo tienen otras entidades de la rama judicial y que por ese faltante de dinero no se va a poner en riesgo su funcionalidad.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista, considera que uno de los problemas de la minga radica en que el Gobierno asumió reunirse con los indígenas como un punto de honor y en darle gusto a los sectores más duros del Centro Democrático. En cuanto a los problemas históricos y la importancia de que la agenda de la minga esté en el centro de debate nacional, apuntó que tiene una dimensión cultural ante el proceso del país de reconocer la pluralidad étnica y otra dimensión desde lo político, en el que cree que es necesario subirle el tono a la discusión a través del gobierno al crear un viceministerio de etnias.

En cuanto al presupuesto para la implementación de la paz, sostuvo que este problema viene de tiempo atrás, pero que ahora por cuenta de la falta de recursos por la crisis económica, combinado con la falta de voluntad política del gobierno Duque, no va a ser un buen escenario para la implementación de lo acordado.