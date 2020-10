El Pulso del Fútbol, 20 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe y las polémicas arbitrales que tuvo el encuentro. César dijo: “Cali aprovechó el hombre de más que tuvo durante el segundo tiempo, pero hoy entra el VAR en una polémica grande, porque la gente no se pone de acuerdo entre las decisiones de los árbitros y lo que muestra el VAR en la pantalla”. Sobre el tema Óscar agregó: “Fue bueno e interesante el partido, pero también fue pésima la actuación del arbitro Éder Vergara y los miembros del equipo que conforma el VAR. Es dañino para el espectáculo que este tipo de personas sean nombradas para un partido tan importante”.

Otro de los temas tuvo que ver la actuación de James Rodríguez en el partido entre Everton y Liverpool, teniendo en cuenta que su calificación en ese encuentro ha generado bastante división. Óscar manifestó: “Los jugadores no están obligados a cobrar los tiros de esquina, eso se lo dejan a los mejores, James en eso es un especialista y por eso hay que valorar su actuación”. Por su parte César complementó: “Yo no le estoy quitando valor, solo digo que James tiene categoría y muchas condiciones. No le puede bastar un tiro de esquina para ser figura”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual indagaba sobre el pensamiento de nuestros panelistas en el tema de los jugadores nacionalizados en Colombia. César resaltó: “Yo estoy de acuerdo que se llamen jugadores nacionalizados, cuando estos hayan hecho esa nacionalización por convicción. En Colombia antes se nacionalizaban solo para cumplir con el cupo de extranjeros”. Mientras Óscar finalizó: “Yo estoy de acuerdo con la nacionalización de jugadores en el fútbol colombiano, pero no comparto que dichos jugadores lleguen a la Selección Colombia”.

