Los abogados están buscando que la verdad brille: Aníbal Gaviria

Aníbal Gaviria Correa asumió nuevamente como gobernador de Antioquia, luego de que el tribunal superior de Medellín ordenara su libertad inmediata en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Gaviria aseguró que retoma su labor con todo el entusiasmo y motivación para hacerle frente a la pandemia y a la recuperación económica; y que sus abogados seguirán demostrando a la Fiscalía que los argumentos de su inocencia son contundentes.

“Yo quiero ser muy prudente en el tema del proceso porque como gobernador de Antioquia me debo a los antioqueños y no tengo cabeza ni tiempo para estar pensando en los temas de la defensa. No soy amigo de litigar en los medios, pero los abogados seguirán demostrando a la fiscalía que los argumentos que nosotros hemos tenido son contundentes” dijo.

El Gobernador se refirió al aumento en la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo, por eso dijo que no descarta tomar medidas adicionales ante el aumento de contagios por COVID-19.

“Esta mañana tengo el primer consejo de gobierno y el primer punto es el COVID-19, allí vamos a evaluar el crecimiento de las últimas semanas. El Gobernador encargado lo había dicho, y eso tengo que reconocerlo, que había que tener mucho cuidado con una excesiva aceleración de contagios sobre todo en las zonas más pobladas (…) Lo primero es la defensa, protección y cuidado de la vida, por eso vamos a tomar las medidas que sean necesarias “dijo.