Contagio masivo en la Registraduría

Son muchas las voces al interior de la Registraduría pidiendo cerrar la entidad por 14 días mientras pasa el brote de COVID-19. Ya se contabilizan 50 infectados, incluyendo 25 directivos, entre ellos el propio Registrador Nacional, Alexander Vega, y los registradores nacionales delegados.

Los trabajadores están manifestando que tienen miedo producido por ir a las instalaciones. Mientras que según el registrador, aún no se toma la decisión y la gente se encuentra laborando. En la mañana de hoy se cerró el sistema nacional de identificación por haberse encontrado un funcionario confirmado positivo y otros 2 funcionarios están a la espera de resultados.

Min defensa cumplió orden de presentar disculpas por excesos de la Fuerza Pública: Tribunal

Caracol Radio conoció el fallo de tutela frente a una demanda por desacato por las disculpas públicas que debía presentar el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo por los excesos de la Fuerza Pública. El Tribunal Superior de Bogotá resolvió que el ministro ya cumplió. Declara que “el MINISTRO DE DEFENSA, Doctor CARLOS HOLMES TRUJILLO, cumplió en estricto sentido, el ordinal 4º del fallo de tutela no. STC7641 del 22 de septiembre de 2020, emitido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia”. Para esto se tomó en cuenta la Moción de Censura que se tramitó en la Cámara de Representantes el pasado 7 de octubre en la que dijo, “me permito reiterar que presento disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial aquellos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD-, durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019”.

¿Qué está pasando con las plataformas de Migración Colombia?

No se sabe qué está pasando con las herramientas tecnológicas de Migración Colombia, pero están llegando quejas que se han incrementado en las últimas horas según fuentes consultadas por Caracol Radio porque a la hora de esta publicación, más de 60 personas que están en los aeropuertos no han podido abordar porque está caído el aplicativo del Check-Mig.

A propósito del Check-Mig, funciona para la salida de Colombia, pero para las llegadas internacionales, los menores no pueden llenar este documento, deben estar incluidos en el documento del padre. El problema es que la aerolínea dice que el menor no puede viajar porque no está registrado y no lo permite la aplicación, estas son cosas que deben ser aclaradas.

No está funcionando el Permiso Especial de permanencia que se lanzó este jueves y sumado a esto, el pasado 1 de octubre los extranjeros deberían haber empezado a realizar su prórroga de permanencia y a la fecha no se ha podido hacer porque no han está habilitado el aplicativo y los movimientos migratorios se están tardando más de 15 días en ser entregados. Hay denuncias, según las fuentes consultadas de extranjeros desesperados diciendo que es una estrategia del Gobierno colombiano para entrar a sancionarlos.