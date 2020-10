El Pulso del Fútbol, 14 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el empate entre Chile y Colombia ayer y el análisis del juego mostrado por ambos equipos. César dijo: “Fue un empate importantísimo y valioso con el gol de Falcao y Lerma fue la figura del juego. Después hubo una confrontación de fuerza con poco juego”. Sobre el tema Óscar agregó: “El triunfo de local y el empate de visitante me dejaron satisfecho. Siempre empiezo con lo positivo y por eso valoro la actitud, y lo malo fue que en el primer tiempo dejó que Vidal manejara todo con mañas”.

Otro de los temas tuvo que ver con lo que se ha dicho sobre el papel de la Selección Colombia en los dos primeros partidos de las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. César manifestó: “No quiero ni imaginar lo que hubiera dicho la gente si hubiéramos perdido frente a Chile, veo que hay muchos comentarios en contra de la Selección Colombia”. Por su parte Óscar complementó: “Algunos dicen que el gol de Falcao fue un “arepazo” y por la manera en que se dio y el minuto en el que fue, puede que haya sido así”.

Además opinaron acerca del nivel que mostró Jefferson Lerma en el partido frente a Chile, en comparación con el nivel de Wilmar Barrios. César resaltó: “Nueve partidos de titular de Barrios y Queiroz nunca lo sacó, pero es que ayer no podía sacar a Lerma, quien fue la figura del partido”. Mientras Óscar respondió: “Para mi Lerma fue el mejor jugador de Colombia o el más destacado, pero no fue figura. Yo no vi ninguna figura en el partido de ayer en Santiago”.

