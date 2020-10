Pedro Vaca deja la dirección de la FLIP

En diálogo con 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio, Pedro Vaca confirmó que se va de la dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP). Lugar donde trabajó diez años “Tengo mucha nostalgia porque la FLIP ha sido el lugar que me ha dado la oportunidad de acompañar al periodismo en lucha por la libertad de prensa”

El pasado 15 de septiembre, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) anunció la designación de Pedro Vaca como relator.

“Es un cargo que me anima mucho. Ahora me voy a liderar la búsqueda de libertad de prensa en toda la región, me voy para un cargo continental”, afirmó Vaca.

La dirección de la Fundación para la Libertad de prensa queda en manos de Jonathan Bock, quien se venía desempeñando como subdirector en la FLIP. Además, él a trabajado por más de 15 años como periodista, investigador y columnista para diversos medios de comunicación.

“El desafío para Colombia es seguir en la defensa de la libertad de expresión. Hay muchos desafíos, se vienen 2 años, hasta que lleguen las próximas elecciones, donde prevemos que seguramente va a existir interés por limitar las voces”, afirmó Block.