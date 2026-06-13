USO y Ecopetrol alcanzan acuerdo y ponen fin al conflicto colectivo que ocasionó el paro

¿Qué busca la USO ante Ecopetrol con el llamado a paro? Presidente del sindicato responde

ENRGÍA

La Unión Sindical Obrera (USO) anunció que llegó a un acuerdo definitivo con Ecopetrol para la renovación de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), con lo que se da por terminado el conflicto colectivo que se había intensificado en las últimas semanas y que motivó un paro por parte del sindicato.

A través de un comunicado divulgado en redes sociales, la organización sindical informó que el acuerdo fue alcanzado sobre las 4:50 de la mañana y calificó el resultado como un “cierre victorioso” del proceso de negociación iniciado en mayo.

“Este acuerdo representa un hito histórico para el movimiento sindical colombiano, consolidando conquistas laborales estructurales y fortaleciendo el bienestar de las comunidades y la defensa de Ecopetrol”, señaló la Junta Directiva Nacional de la USO.

Entre los principales puntos acordados, el sindicato destacó la garantía de estabilidad laboral para trabajadores directos de la compañía con 18 años de servicio, la inclusión de un capítulo específico para contratistas dentro de la Convención Colectiva, ajustes salariales para trabajadores bajo régimen legal y garantías de progresividad para quienes hacen parte del Mapa de Cargos Operativo (MCO).

La organización también aseguró que se contemplan recursos para la financiación y ejecución de proyectos sociales en regiones como La Guajira y Puerto Gaitán.

Con la firma de este acuerdo se pone fin a una controversia que había escalado luego de que la USO denunciara falta de avances en las negociaciones con la administración de la petrolera.

Días atrás, el presidente del sindicato, Martín Ravelo, había explicado en Caracol Radio que la decisión de convocar un paro obedecía a presuntas dilaciones en la mesa de diálogo para renovar la Convención Colectiva.

“Uno de los puntos más importantes del pliego es el fortalecimiento del negocio tradicional de petróleo y gas, porque Ecopetrol se está debilitando en su negocio y la opinión pública debe saber que más del 85 % del EBITDA de Ecopetrol lo produce el negocio tradicional de petróleo y gas”, afirmó en ese momento.

En concreto, la USO agradeció el respaldo de trabajadores, dirigentes sindicales y comunidades de las regiones petroleras.

“La unidad de la clase obrera demuestra, una vez más, que la movilización digna y organizada es el camino para defender los derechos laborales y los recursos estratégicos de la nación”, concluyó el sindicato.