Periodista Diana López Zuleta reveló que sufre de disautonomía

La hija del asesinado concejal Luis López Peralta, Diana López Zuleta, escribió en su cuenta de twitter que padecía de disautonomía una condición que produce desmayos, fatiga, presión baja y otros síntomas.

En diálogo con 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio, la periodista dijo “esto era algo que tenía de niña y que empecé a evidenciar nuevamente desde hace 5 años”.

Diana ha sido tratada con diferentes médicos aún no encuentra que la condición de la disautonomía sea estable. “Es una condición crónica y digo condición y no enfermedad porque no tiene cura”.

Diana López Zuleta también habló de su libro ‘Lo que no borró el desierto’ que publicó hace pocas semanas y en donde relata cómo desenmascaró al exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado por el crimen de su padre, el concejal Luis López Peralta.