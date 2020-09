El Pulso del Fútbol, 30 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la eliminación virtual del América de Cali de la Copa Libertadores y el futuro del equipo escarlata. César dijo: “Pensar que íbamos a hacer una gran Copa Libertadores era más un sueño, que una realidad. No creo que ahora nos tengamos que rasgar las vestiduras diciendo que los equipos colombianos estaban para avanzar más”. Sobre el tema Óscar agregó: “El América tendrá que buscar el tercer lugar en el grupo para ir a la Copa Sudamericana y les aseguro que Juan Cruz Real va a seguir, para buscar una buena figuración en la liga”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual preguntaba por los rumores que dicen que los presidentes del América de Cali y el Independiente Medellín quieren vender sus equipos. César habló sobre el equipo paisa: “Hay intensión de Raúl Giraldo de vender al “poderoso”, pero hasta el momento no han llegado ofertas llamativas, los que han llegado no convencen a las directivas del club”. Mientras Óscar respondió por el club escarlata: “Yo puedo asegurar que Tulio Gómez ama al América con vida y corazón, pero es un negociante y si llega una buena oferta, me dijo que vendería el equipo”.

Además opinaron acerca de los comentarios de la prensa española en contra de James Rodríguez durante su estadía en el Real Madrid, en comparación con la situación de Eden Hazard, que es similar a la del volante colombiano. César resaltó: “La situación de los dos es parecida, pero a James lo trataron mal, con Hazard no se meten, no sé por qué. La verdad es que no veo que Hazard se preocupe mucho por salir rápido de sus lesiones”. Por su parte Óscar destacó: “Yo sí sé dónde está la diferencia, Hazard es europeo, nació allá y por eso le va así. James es colombiano y no recibe el mismo trato”.

