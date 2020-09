Familia de Gloria Narvaez secuestrada en África denuncia olvido de Gobierno

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Edgar Narváez aseguró que el Gobierno Nacional lo olvidó a él y su familia, y no le ha prestado ninguna asistencia o información sobre la situación de su hermana Gloria Cecilia Narváez, quien en 2017 fue secuestrada por un grupo yihadista en Malí, un país ubicado en África Occidental.

Narváez contó que hace año y medio no tiene información de su familiar y que la última prueba de supervivencia fue un video de 15 segundos.

“Es una indiferencia total, hace año y medio no sabemos nada de la hermana y nos habían dicho que en abril el Gaula de la Policía iba a viajar a Roma, pero a raíz de la pandemia se dañó todo. Nosotros no sabemos si ella vive o no, si está bien o no, son situaciones muy duras y en el último video aparece auxiliando a otra persona, el video dura solo 15 segundos” dijo.

Ademas aseguró que la única ayuda que ha recibido es la de un sacerdote español que trabajó con Gloria en Burkina Faso, “él me comunica que está haciendo lo posible con algunos militares para tener información sobre mi hermana”.