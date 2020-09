Abogado confirmó segunda captura de policía en caso Ordóñez

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el abogado Jesús Giraldo, defensor del policía Juan Camilo Llloreda, implicado en la muerte de Javier Ordóñez, dijo que su cliente no aceptará cargos y confirmó que esta madrugada se entregó a la Fiscalía.



“La policía nos sorprendió con un allanamiento exagerado, se rompieron las puertas pese a que nosotros enviamos una carta que estábamos dispuestos a los requerimientos judiciales y dispuestos a presentarnos”, dijo el jurista.



Agregó que su cliente no aceptará cargos en las audiencias iniciales, que goza de la presunción de inocencia hasta que sea derrotado en juicio e indicó que no conoce mayores detalles de los que pasó dentro del CAI en donde habrían golpeado a Ordoñez los uniformados.



En las próximas horas, los dos uniformados serán presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de homicidio y tortura agravados.