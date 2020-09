Farc habla de secuestro: ¿cómo acelerar procesos para conocer verdad?

En Hora 20 un análisis las últimas declaraciones del jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño al pedir perdón a las víctimas de secuestro; aceptar el reclutamiento forzado, al decir que llegó a odiar unas Farc que descubrió; un debate sobre el informe del Ejército a la Comisión de la Verdad. Y una opinión a las divisiones en la izquierda política del país.

“Descubrí unas FARC que llegué a odiar” fue una de las declaraciones que dio al noticiero del mediodía de Caracol Radio el jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño. Que durante la entrevista se encargó de pedir perdón a las víctimas de secuestro y “a quienes con el reclutamiento se les frustró su futuro y se les obligó hacer lo que no querían hacer”, pues durante la conversación de más de diez minutos explicó los motivos por los cuales la extinta guerrilla ha empezado a reconocer delitos como el secuestro y el reclutamiento forzado en medio de una narrativa y un lenguaje distinto al de la negación y eufemismos con la que venían los líderes de las Farc quizás desde la negociación en La Habana.

Reconoció que el reclutamiento fue una equivocación; que había cosas al interior de la guerrilla que él no conocía, por lo que cree que ha sido un proceso de construcción de la verdad, que se va interiorizando y que llegó vio en un momento que la guerrilla no tenía nada que ver con las Farc a la cual él ingresó siendo joven. Señaló que hoy tiene certeza de que sí se presentaron casos de aborto, un crimen que calificó como atroz y que no tiene ninguna justificación. Estas declaraciones se dan después de que el partido Farc publicara una carta en la que piden perdón público a todas las víctimas de secuestro y a sus familiares; señalan que se arrepienten de ese gravísimo error y que esto solo ha dejado una herida profunda. Incluso durante la entrevista con Caracol Radio, Londoño comentó que este acto de perdón si está relacionado con declaraciones de Ingrid Betancourt ante la Comisión de la Verdad, “mensaje fluye mucho más del corazón, que de la reflexión”, concluyó.

Lo que opinan los panelistas

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia,señaló que cambio de actitud por parte de las Farc ante hechos que ellos mismos habían negado, se debe a que estaban cometiendo un error en lo político y un suicidio jurídicamente ante los beneficios que podrían perder en la JEP en caso de no contar la verdad que los compromete. También comentó que espera que el país puede tener una verdad verdadera y no por trozos, pues cree que si esto no se da va a ser muy complejo que la sociedad entienda la posición de las Farc.

En cuanto a la millonaria indemnización que tendrá que pagar el Estado por la muerte de los 11 diputados del Valle del Cauca a manos de las Farc, el exmagistrado explicó que en este asunto ya hay una jurisprudencia, pues si la autoridad falla en la protección de las libertades, el Estado tiene que responder, ya que es su responsabilidad proteger a los ciudadanos.

Para Poly Martínez, periodista, columnista y corresponsal del diario ABC,es importante que se pueda dar un paso para conocer la verdad, ya que era lo esperado por la ciudadanía en temas gruesos como el secuestro y violaciones. Además, cree que estos actos pueden legitimar a la JEP en la medida que va cerrando un círculo sobre la verdad. Por otro lado, advirtió que es lamentable que Farc se demorara tanto tiempo en hablar y llamar las cosas por su nombre, también señala que hace falta que dirigentes del partido den más la cara y acepten los errores que se cometieron.

Frente al informe del Ejercito entregado a la Comisión de la Verdad, comentó que en la medida en que los jugadores del conflicto empiecen a hablar, se genera que otros actores importantes se sumen a la conversación. Además, sostiene que informe que se presenta debe mostrar todas las caras del conflicto desde las Fuerzas Armadas, en la que se logre por fin tener un escenario en la que todos se puedan ver la cara y conocer la verdad de los jugadores de un universo de violencia.

Luis Felipe Henao, abogado y exministro de Vivienda,sostuvo que es un gran avance que las Farc hablen, pues se envía un mensaje de esperanza. Por otro lado, comentó que la mentira también puede ser usada como un arma, que las Farc todavía no ha contado la verdad y utilizan un lenguaje que hiere a las victimas. Y añadió que este pequeño primer paso debe ser utilizado para tener unas Farc que diga los delitos que cometió, que cuente dónde están las víctimas y restos que todavía no han sido entregados. Frente a los avances institucionales, dijo que la Comisión de la Verdad tiene un logro enorme, pues en medio de la polarización no se ha dejado ir hacia los extremos.

Sobre la noticia política del día, relacionada con las divisiones al interior del Polo Democrático, comentó que es paradójico ver que el MOIR ya no es el sector radical de la izquierda y que hay otros sectores más radicalizados con posiciones cercanas al senador Gustavo Petro; por lo que cree que Robledo puede encontrar más posibilidades para las elecciones del 2022 en una consulta con los Verdes, que quedándose en el Polo.

Para Mauricio Albarracín, abogado y subdirector de DeJusticia,muestra de arrepentimiento de Farc sobre secuestro es importante, pero no comprende una verdad exhaustiva; pues planteó que ellos deben contribuir a la JEP, al reconocimiento y pedido de perdón a las víctimas por los delitos cometidos. Añadió que Farc se dio cuenta que reconciliación les da un oxígeno importante a ellos y al proceso de paz, así como energía en medio de un proceso que no se puede deteriorar.

En cuanto al informe de las Fuerzas Militares a la Comisión de la Verdad, señaló que es un documento importante, con insumos complejos, pero que tampoco es una verdad exhaustiva, ni perdón, ni hay verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, por lo que cree importante que no se caiga en discursos políticos para justificar delitos en contra de la población.