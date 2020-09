El Pulso del Fútbol, 15 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la llegada de Dayro Moreno al Once Caldas y lo que se espera del delantero en su regreso al club de Manizales. César dijo: “Es un esfuerzo grande de la directiva del Once Caldas, los hinchas recibieron con fuegos artificiales al jugador. Ojalá Dayro se maneje bien, esté metido en el tema de la disciplina y pueda rendir en el club manizaleño”. Sobre el tema Óscar agregó: “Si yo fuera directivo del Once Caldas, no me hubiera metido en esa inversión. A él le fuel mal en Argentina y ya tiene antecedentes de indisciplina”.

Le puede interesar también: Dayro Moreno: "Estoy feliz de regresar al club de mis amores"

Otro de los temas tuvo que ver con el nivel mostrado por el arquero del América de Cali Eder Chaux en la Superliga colombiana y si es posible que pueda perder la titular del equipo escarlata. César manifestó: “Hay que tener paciencia, no me pareció que fue mala la actuación de Chaux contra el Junior. Y aunque Graterol es un buen portero, Chaux es un arquero con proyección y ya ha sido convocado por Carlos Queiroz”. Por su parte Óscar complementó: “Si es por el segundo partido de la final de la Superliga contra el Junior, van a tener que cambiar a varios jugadores de la titular”.

Le puede interesar también: Jhon Córdoba es oficializado como nuevo jugador del Hertha Berlín

Además opinaron acerca de la salida de Julio Comesaña del Junior y las razones que desencadenaron en esa decisión. César resaltó: “La mayoría de medios hablaron de que la renuncia se presento por una molestia con Teófilo Gutiérrez por las nefastas declaraciones que dio en Instagram, pero la piedra en el zapato fue Michael Rangel, porque Fuad Char le pidió que lo ubicara en la formación, para no devaluar al jugador”. Mientras Óscar finalizó: “Vale la pena reconocer que Rangel le pertenece al Junior y si no está en el banco, se va a devaluar. Otra cosa es que también le sirve para la competencia interna entre los delanteros del Junior”.

Le puede interesar también: Jeison Lucumí, primer refuerzo del Elche de Jorge Almirón

No olvide escuchar el audio del programa.