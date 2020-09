El Pulso del Fútbol, 14 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el regreso de la Liga colombiana y lo más destacado de la nueva normalidad del balompié nacional. César dijo: “No esperábamos el buen nivel de fútbol de los equipos en el regreso, vimos bonitos goles y una entrega total. Quizás lo único malo, fue el estado de las canchas, se tenían que aprovechar los seis meses sin fútbol para dejarlas bien”. Sobre el tema Óscar agregó: “En hora buena para el Tolima, también felicitaciones para Junior que quedó campeón de la Superliga, y también para Millonarios, porque a pesar de su mala ubicación en la tabla, pudo sacar un empate ante el Cali en el Estadio Palmaseca”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual criticó la producción goleadora de Adrián Ramos en el América de Cali, desde que regresó del balompié europeo. Óscar manifestó: “Hasta hoy lo de Adrián Ramos es un paquete chileno para el América, con razón quedó libre en Europa y se vino a jugar a Colombia”. Por su parte César complementó: “América maneja la pelota, juega bien, pero no tiene profundidad en la definición, porque se le fue su delantero (Michael Rangel), por tema de costos”.

Además opinaron acerca del debut de James Rodríguez con el Everton ante el Tottenham en la Premier League y lo más importante que dejó la actuación del volante colombiano. César resaltó: “A James hay que pedirle goles, pero también pases de gol, y en el tema físico, debe tener el despliegue que se requiere para la liga inglesa”. Mientras Óscar finalizó: “Yo no le pediría nada, para mí estuvo bien, porque casi no entrenó y le toco jugar de titular, no se le podía pedir nada más”.

