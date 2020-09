Neymar sobre Álvaro González: "Me arrepiento de no haberle dado en la cara"

Neymar utilizó las redes sociales para pronunciarse acerca de su polémica expulsión en el partido de su equipo contra el de Marsella. El delantero brasileño aseguró que solo lamenta no haberle pegado al jugador Álvaro González en la cara.

Neymar fue uno de los involucrados en la gran confusión que tuvo lugar en los momentos finales del juego. Ya durante la primera mitad del partido, el brasileño se quejó con los árbitros acerca de insultos racistas supuestamente propiciados por Álvaro González, defensa del Olympique.

Al final del segundo tiempo, Neymar volvió a desentenderse con González y le dio un golpe en la cabeza. La acción del delantero le valió la tarjeta roja.

Neymar dejó la cancha cargado de bronca. Poco después, el brasileño se sinceró a través de Twitter.

"Lo único de lo que me arrepiento es de no haberle dado en la cara a ese tonto", tuiteó Neymar.

En un mensaje posterior, el brasileño detalló su versión de lo que pasó en el marco del partido y se quejó del arbitraje.

"Para el VAR es fácil captar mi 'agresión'. Ahora lo que quiero ver es la imagen del racista llamándome 'mono hijo de puta', ¡eso es lo que quiero ver! ¿Y entonces? Por una gambeta me amonestan y por un golpe me expulsan. ¿Y ellos? ¿Y entonces?", escribió el jugador.

Álvaro González también utilizó Twitter para comentar el incidente.

"No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo", escribió el defensa del Marsella, al compartir una foto de sus colegas de equipo, entre los cuales algunos afrodescendientes.

Neymar no se calló y contestó la publicación del futbolista español.

"No eres hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Ahora insultar y traer racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡NO TE RESPETO! ¡NO TIENES CARÁCTER! ¡Asume lo que dices, hermano... ¡sé HOMBRE! ¡RACISTA!", escribió el brasileño.

El desentendimiento entre Neymar y González puso el nombre de los dos entre las principales tendencias mundiales en Twitter.

En Brasil, muchos salieron a defender a su crac. Además de numerosos tuits contra el racismo, los compatriotas de Neymar fueron a la cuenta de Instagram de González a insultarle. Solamente en la última foto del español, los comentarios ya suman cerca de 150.000.

El clásico galo celebrado en el marco del recién iniciado campeonato francés terminó con un marcador 1-0 en favor del equipo marsellés.