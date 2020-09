El Pulso del Fútbol, 11 de septiembre de 2020

Dayro Moreno volverá al Once CaldasEn este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la final de vuelta de la Superliga colombiana entre América de Cali y Junior, que terminó 2-1 en favor del equipo escarlata en el encuentro de ida. César dijo: “Hoy volveremos a tener fútbol y una gran final, América tiene la ventaja, es favorito y va a ser campeón si nada extraordinario ocurre. Será un lindo partido y el que gane, por favor que sus hinchas no abusen de la celebración”. Sobre el tema Óscar agregó: “América solo necesita el empate, pero no será fácil vencer a un Junior, que se quiere desquitar. Cualquiera que sea el resultado, hay que cuidarse y evitar el contagio”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual preguntó cómo iba a ser el regreso del balompié en Colombia, teniendo en cuenta, los disturbios que se han presentado en los últimos días en el país. Óscar manifestó: “No sé es fatalista, sino realista, la situación no es la mejor y tenemos que esperar a que los malos hinchas no aprovechen esto para generar disturbios y aglomeraciones”. Por su parte César comentó: “Ayer ya no cumplieron los hinchas, vi que habían aglomeraciones en el hotel de concentración del América y algunos jugadores lo mostraron en sus redes sociales. Sé que el tema está complicado, pero se deberían evitar esas aglomeraciones”.

Además opinaron acerca de la situación que está viviendo el Cúcuta Deportivo por la falta de pago de su presidente y el traslado que tuvo que hacer para jugar de local en Armenia, por la inhabilidad de su campo. César resaltó: “La Dimayor ha intervenido, pero lo ha hecho para favorecer a José Augusto Cadena. Tulio Gómez propuso que se le prestara plata, para que pagara las deudas que tiene en el Cúcuta”. Mientras Óscar finalizó: “Estoy de acuerdo con César, no se puede patrocinar la mediocridad y lastimosamente la Dimayor ha tratado de apoyar a ese tipo de directivos”.

