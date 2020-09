El Pulso del Fútbol, 4 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la entrevista de Lionel Messi, en la que el futbolista argentino revalidó que seguirá en el Barcelona, a pesar de su intención de abandonar el club catalán. César dijo: “Sigo en desacuerdo con Juan Carlos Osorio, esta es una noticia mundial y ya hay mucha gente hablado y dándole palo a Messi por echarse para atrás”. Sobre el tema Óscar agregó: “Entendí varias cosas con la entrevista y estoy seguro que muchas de las cosas que le adjudican a Messi, no fueron a propósito”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual estaba en desacuerdo con la postura de Óscar Rentería, en la que manifestó que le daría otra oportunidad a Hernán Darío “Bolillo” Gómez en el banquillo de la Selección Colombia. Óscar comentó: “No recuerdo si César estuvo de acuerdo cuando hablé de la nueva oportunidad que se merece el “Bolillo” Gómez en la selección, y le aseguro al oyente que él no está desactualizado”. Por su parte César complementó: “Óscar fue quien propuso el regreso de “Bolillo” a la selección y yo lo respeto, pero no creo que Hernán lo acepte, siento que él piensa que su siclo ya se cumplió en el equipo nacional”.

Además opinaron acerca de otro correo, que destacaba a las grandes selecciones a través de la historia, pero que nunca habían quedado campeones a pesar de sus figuras. César resaltó: “Las “holandas” que quedaron subcampeonas o el Brasil de 1982 son selecciones que se caen de su peso, por su nivel de juego y que van a quedar en la historia, así no se hayan podido consagrar”. Mientras Óscar finalizó: “A mí deme una de esas naranjas, pero que sea mecánica”.

