"Nunca hubo obligación para confinarse pero la gente tiene miedo": piloto

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Juan Carlos Giraldo piloto comercial colombiano habló de cómo ha sido el trabajo en la "nueva normalidad" en Japón. Aseguró que aunque ya operan en un 100% en varios sectores, los ciudadanos siguen teniendo miedo y por eso respetan las medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios.

"Todo comenzó muy bien pero hubo un incremento de contagios en Tokio y esa doble vía generó miedo en la población. En septiembre desafortunadamente volvemos al 50% de la operación, reducimos las frecuencias porque todos los destinos se están cubriendo, nadie quiere más contagios", dijo

El piloto aseguró que en materia económica, Japón ha tenido varios inconvenientes, algunos ciudadanos han tenido que pedir limosna en las calles, actividad que es poco o nada común en estos países.

"Un hombre de 75 años en la calle me habló al oído y me dijo que no tenía dinero para comer y quería tomarse un café en McDonald's, tenía mucha hambre. Me partió el corazón y lo ayudamos con mi hijo", dijo.

Finalmente el piloto recalcó que la cultura ciudadana que tienen las personas en este país ha sido muy importante pues no importa cual sea el lugar, respetan las distancia, usan tapabocas y cumplen con todas las medidas de bioseguridad.