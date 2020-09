El Pulso del Fútbol, 01 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron los tres goles de Falcao García con el Atlético de Madrid en la final de la Supercopa de Europa, frente al Chelsea en el año 2012. César dijo: “Ese gol tiene una conmemoración, sucedió el 31 de agosto de 2012, hace ocho años. Ese día Falcao estaba inspirado y así lo narró Antonio Romero de la Cadena Ser”. Sobre los goles del delantero colombiano, Óscar agregó: “Lo de Falcao fue extraordinario y espectacular. Al día siguiente, Marca de España tituló: Falcao se coronó como el mejor nueve del planeta”.

Otro de los temas tuvo que ver con el reinicio del balompié en Colombia y las decisiones que se tomaron en la tarde de ayer. César manifestó: “Ayer se conoció la resolución del gobierno que permite el regreso del fútbol en Colombia, es una excelente noticia, pero me parece que el ministerio del deporte es rápido y el de salud es lento en la toma de decisiones”. Por su parte Óscar complementó: “Yo no hablaría de humo blanco, yo hablaría de humo gris. Todavía no se puede cantar victoria, porque aún hay equipos en oposición”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual afirmó que Everton no es un equipo chico de Inglaterra y por eso es una buena opción para la llegada de James Rodríguez. César destacó: “Es cierto que no se puede poner al Everton en la lista de equipos chicos por la cantidad de títulos que tiene, pero su ultimo campeonato lo logró en el año 1987 y el primero lo consiguió en 1891. Es un equipo de tradición, de historia y es el cuarto con más torneos de liga ganados en Inglaterra”. Mientras Óscar finalizó: “Yo nunca dije que era un equipo chico, solo dije que habían equipos mucho mejores que el Everton, para que James siga su carrera en uno de ellos”.

