El Pulso del Fútbol, 27 de agosto de 2020

En programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre la disputa entre Lionel Messi y la directiva del Barcelona, por la notificación en la que el jugador argentino manifestó que no quiere continuar en el equipo catalán. César dijo: “No creo que Messi sea sindicalista, él simplemente renunciaría porque no comparte lo que está pasando con el club en los últimos años”. Sobre el tema Óscar agregó: “Aunque nosotros no estamos de acuerdo en muchas cosas, mantengo mi posición, Messi es el mejor del mundo, pero algunos de sus comportamientos se pueden criticar, porque no puede tomar todas las decisiones”.

Otro de los temas tuvo que ver con la posibilidad de que James Rodríguez llegue al Everton de Inglaterra, por disposición del entrenador italiano Carlo Ancelotti. César comentó: “Le cuento que eso cada vez esta mas cerca y la posibilidad si es real. Pero la oferta no es la que espera el Real Madrid”. Por su parte Óscar complementó: “Ojalá que él también se comporte bien, esta puede ser una de sus ultimas oportunidades, y por eso necesita demostrar y comportarse como un profesional”.

Además opinaron acerca de la cláusula de recisión de Lionel Messi de 700 millones de euros y cual equipo en el mundo podría pagar esa cifra. Óscar respondió: “Esa pregunta es difícil, pero creo que buscaran la manera, porque lo quieren varios de los mejores equipos del mundo”. Mientras César finalizó: “Es imposible que alguien pague esa cantidad de plata, eso violaría el fair play financiero. O sino mire cuanto trabajo le costó al PSG nivelar los 222 millones de euros que pagó por Neymar”.

