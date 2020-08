Mi Banda Sonora con Pacho Benítez

Francisco Benítez, más conocido como Pacho, es periodista y comentarista deportivo. Desde muy joven entró a las instalaciones de Caracol Radio en Pereira a contar una historia de su colegio. Allí se enamoró de la radio.

Le ofrecieron, entonces, tomar un turno desde las 12 am hasta las 6 am como disc-jockey. A pesar de tener un horario duro, él no quiso perder la oportunidad de estar por primera vez en radio.

Dice que cuando asistía a los partidos de fútbol, veía a los locutores y quería ser como ellos. Así lo logró.

Además del fútbol, su pasión es el ciclismo. Un deporte que, según él, representa la figura del colombiano luchador. “En el mundo del ciclismo entre todos nos ayudamos. Nunca he tenido un ‘no’ en el mundo de periodismo de ciclismo”, afirma.

Pacho Benítez nos compartió sus historias de vida a través de música. Conozca aquí su lista de canciones:

El sombrero-Enrique Rodríguez

Mambo # 8-Dámaso Pérez Prado

Pescador, lucero y rio-Silva y Villalba

El negrito de la ciudad-Nelson Pinedo

Linda-Miguel Bosé

El regreso-Dueto viejo Tolima

La cosa mas bella-Eros Ramazzoti

A mi manera-Maria Martha Serra Lima

Quijote-Julio Iglesias

Puedes llegar-Voces Unidas

Hay amores-Shakira

Cumbia papal-Sin codificar