“Quise crear empatía”: artista colombiana María Fernanda Cardoso sobre su obra ‘Arañas del Paraíso’

Este jueves, 5 de marzo, habló en los micrófonos de 6AMW, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, la reconocida artista colombiana María Fernanda Cardoso, quien se refirió a su destacada obra ‘Arañas del Paraíso’ que, entre otras cosas, se presentó en la pasada Bienal de arte que se realizó en Bogotá en 2025.

Esta obra, que la realizó en colaboración con Geoff Thompson y Andy Wang, explora el proceso reproductivo de las arañas Maratus y cómo el macho debe cortejar a la hembra. De hecho, las fotos que componen la obra, son la muestra de lo que debe hacer el primero para llamar la atención o seducir a la segunda: colores y bailes son los protagonistas.

Sobre la araña maratus

“Estas arañas miden entre 3 y 5 milímetros. Ellas tienen una gran visión, incluso mejor que la de algunos mamíferos y la desarrollaron porque son cazadoras, ellas no tejen, entonces no esperan a que la comida les llegue, sino que tienen que salir a buscarla. Tienen la visión equivalente a la de un gato”, explicó la artista en su primera intervención.

Y agregó que en la intimidad de estas arañas, es el macho el que tiene la iniciativa. “Tienen un tipo de abanico. Lo abren y bailan, hacen gestos y música. Nosotros grabamos los sonidos que hacen con un láser porque no son audibles para el humano. Logramos capturar las vibraciones, las magnificamos y las hicimos táctiles en la obra”.

“Hay muchas especies de maratus, son arañas saltarinas y son todas de diferentes colores y patrones”, dijo.

Así mismo, explicó que es el macho el que “tiene que esforzarse” para cortejar a la hembra. “Ellos son los que tienen que decorarse, aprender a bailar, cantar, ser carismáticos y coquetos. El rol de ellas es ser difíciles , es camuflarse. Mientras que él corre riesgo porque al ser vistoso se lo pueden comer”.

Sobre la obra: ¿Cómo logró hacerla?

Cardoso inició remontándose a su pasado cuando comenzó a trabajar con animales. “Eso es un proyecto de décadas de estudio, porque cuando yo estaba entrenando pulgas, hace 30 años, en mi investigación descubrí que tenían unos órganos: el macho tenía un órgano copulatorio muy raro. Eran dos espirales y se contorsionaban y la copulación duraba ocho horas. Eso me pareció lo más extravagante del mundo y pensé que solo eran las pulgas que eran superdotadas”.

“Después me puse a investigar, pensé que tal vez había otros animales que están súper dotados y me puse a investigar. Ese fue un proyecto que investigué del año 2002 al 2012. Entonces descubrí que el proceso de la reproducción es tan difícil, es tan difícil convencerla a ella de que se casen y tengan hijitos, que el macho tiene que hacer lo que sea para poder copular. Hice un PHD para poder entenderlo”, explicó.

Contó que al haber estudiado esto consiguió financiación y las puertas de los museos se le abrieron. Lo que dio paso a que iniciara su obra con las arañas.

¿De dónde sale el nombre de la obra?

Cardoso respondió: “Fotografié 17 especies distintas de estas arañas maratus, pero todas con apellidos distintos, todas de colores patrones, y ellos se llamaban comúnmente arañas pavorreal, la gente les dice, pero yo dije: ‘no, esto me recuerdan a las aves del paraíso”.

¿Cómo logró las fotografías? Teniendo en cuenta que son arañas que miden milímetros

La artista explicó que para lograr las fotos necesitó de expertos, un museo y, además, esperar la temporada de apareamiento de esta especie de arañas.

“Eso es una vez al año. El ciclo de vida es como al final de la primavera, al comienzo del verano, ya se maduran y para nosotros poder filmar necesitamos conseguir que la hembra sea virgen y posiblemente el macho también, porque él tiene que estar perfecto. Si ya esperas al final del verano, él también va a estar vivo, pero ya va a estar todo maltratado”, explicó.

Así, contó que “fueron 10 años de trabajo para poder acumular tantas especies y tantas fotografías para poder compartirlas a escala humana, que era lo importante para mí. El video magnificado, el sonido de sus movimientos, de su canto magnificado y las imágenes magnificadas a tal detalle que pudiéramos estar parados enfrente, mirarle cada escamita, cada color y hasta las pestañas eso no es como una cámara que uno hace clic y ya. Es un proceso”.

“Primero hay que pedir permisos para coleccionar arañas, luego tengo que conseguir aracnólogos que me ayuden a buscarlas porque son tan chiquitas y viven en el piso o en una mata. Luego hay que llevarlas al Museo de Historia Natural en Brisbane, en donde hay solamente la única máquina en Australia que puede tomar ese tipo de resolución de fotos de animales o especímenes tan pequeños”, explicó.

“Quise crear empatía”

Finalmente, la artista en todo su concepto, explicó lo que quiso transmitir con la obra: empatía por la naturaleza.

“Le tenemos mucho miedo a la naturaleza y realmente no hay necesidad. Esas arañas son tan chiquitas, son venenosas, pero solamente si mides uno o dos milímetros, pero lo que yo quiero crear aquí es empatía, porque nosotros los humanos le tenemos miedo a la naturaleza y no queremos que no se nos meta ningún bicho, ninguna bacteria, ni ningún virus cerquita a donde vivimos. Entonces hay una guerra contra la naturaleza. Y realmente lo que yo pienso es que hay que admirar a la naturaleza y mi esfuerzo es para poder crear esa consciencia de que hay mundos paralelos que son increíblemente complejos y maravillosos, y que hay animales tan pequeños que son artistas”, resaltó.

Conozca la obra completa ‘Arañas del Paraíso’:

Si desea ver presencialmente parte de la obra (hay una colección en Londres) de la artista, puede visitar la galería La Cometa en Madrid, España.

Adicionalmente, para quienes no estén en España y quieran ver la obra de forma virtual, pueden visitar la página web oficial de María Fernanda Cardoso en este link : https://mariafernandacardoso.com/es/projects/spiders-of-paradise/

Conozca más sobre la artista colombiana María Fernanda Cardoso: https://mariafernandacardoso.com/es/d/about/biography/

Escuche la entrevista completa a continuación:

