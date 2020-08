Confidenciales de las 12

Delicada la situación para Bioenergy

Actualmente en trámite de liquidación, por el contrato de corrección de diseños de planta de etanol luego que la Contraloría imputara responsabilidad fiscal por $12.243 millones de pesos contra 2 directivos en su momento.

Esta situación afecta a la firma TIPIEL S.A, que suscribió contratos con Bioenergy para realizar actividades que previamente habían dado como recibidas a satisfacción a ISOLUX, empresa a la que inicialmente se le contrató la construcción de la planta de etanol en Puerto López (Meta), es decir, no se debieron invertir recursos en una labor que ya había sido certificada como cumplida.

Para producir el etanol Bioenergy debía sembrar caña de azúcar, pero no lo pudieron hacer por diversos problemas mutuos, arrendaron predios que no servían (los lotes no tenían los requisitos para la siembra de caña). Por esto, la caña no se sembró y la planta entró en funcionamiento 48 meses después. La Contraloría ahora abre proceso de responsabilidad fiscal para averiguar qué pasó con los recursos invertidos por 894 mil millones de pesos.

Anuncios en el Ministerio de las TIC

La apertura por parte de la ministra de las TIC Karen Abudinen al proceso de emisoras en Colombia ha superado las expectativas, a hoy hay 1.000 inscritos. Lo nuevo es que de estos, 750 son personas naturales y 250 son empresas.

En el top 5 de las ciudades con mayor interés están:

Por departamentos los más interesados son Antioquia con 135, Cundinamarca con 90, Valle del Cauca con 82, Boyacá con 60, Nariño con 59.

Por ciudades capitales Bogotá 48, Cali 45, Medellín 30, Cartagena 25 y Pasto 18.

Otro del ministerio de las TIC, una nueva convocatoria para la industria audiovisual se abrió el 10 de agosto para independientes y personas naturales que quieran hacer productos en pequeño formato, es decir, podrán hacer hasta cine con celulares. Se trata de ‘Grandes Historias con pequeñas Cámaras’.

Gobierno reconoció el riesgo de acaparamiento y de monopolio sobre vacuna contra el COVID-19

La Cancillería colombiana reconoció el riesgo de acaparamiento y de monopolio sobre vacuna contra el COVID-19. En un cuestionario conocido por Caracol Radio, que entregó el ministerio de Relaciones Exteriores al Congreso, previo al debate de ayer de control político, se le preguntó al Gobierno si había este riesgo. La respuesta fue: “Teniendo en cuenta que en su gran mayoría los proyectos de vacunas contra la COVID- 19 están siendo desarrollados por entidades de índole privada, tal riesgo está presente. Igualmente, hay que tener en consideración que muchas de estas farmacéuticas no cuentan con la capacidad para producir sus vacunas a una escala que pueda satisfacer completamente la demanda mundial, y además algunos países ya han asegurado “en avanzada” las primeras dosis que se puedan llegar a producir en ciertos proyectos”. Sin embargo, dice el documento, “de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud -OMS, actualmente existen cerca de 30 proyectos en fases avanzadas de investigación, y alrededor de 140 en etapas tempranas. Estas cifras aumentan las probabilidades de éxito de encontrar una vacuna efectiva contra la COVID-19 y reducen el riesgo de acaparamiento o monopolio”.

Cumbre de gobernadores con Duque que pasó desapercibida

Una cumbre de Gobernadores se registró en Casa de Nariño la noche de este miércoles, pero pasó inadvertida. Los Gobernadores se quejaron por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y el proyecto de Ley de Regalías que cursa en el Congreso. Al final llegaron a varios acuerdos directamente con el presidente Duque entre ellos, concertar una nueva fórmula para la distribución de los recursos de Asignación para la Inversión Local, 15% del Sistema General de Regalías, que pasará de beneficiar 309 municipios a más de 1000.

Además la Asignación para la Inversión Regional, que corresponde al 34% del sistema, será distribuida 100% a las regiones para proyectos de gran envergadura. El año 2021 será un año de transición y a partir del año 2022 los departamentos deberán garantizar el 40% en proyectos que impacten de manera significativa el territorio. Los proyectos objeto de este porcentaje serán presentados únicamente por las regiones, entre otros puntos.