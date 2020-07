Repensando el futuro: ¿Cuál es el panorama para el periodismo?

En Hora 20 damos inicio a una serie de programas que bautizamos como “repensando el futuro”; los cuales serán uno o dos por semana en los que se plantearán debates desde distintas disciplinas y la manera como esta pandemia que vivimos ha cambiado las dinámicas en áreas como la economía, ciencia, educación, salud, entre otras.

El primer turno entonces es para el periodismo; en el que se habló de los retos que tiene el oficio; de las noticias falsas y de la importancia del contenido; de la situación económica de los medios de comunicación a futuro y de cómo se imaginan el periodismo para cuando la pandemia termine.

Desde la llegada del internet a nuestras vidas se ha dicho que el periodismo ha estado en peligro de extinguirse; expertos, han dicho que necesariamente no sería el fin, pero sí un momento de cambio para el oficio. Hoy cuando nos enfrentamos a una pandemia y somos quienes debemos llevar la información, se vuelve a poner sobre la mesa la importancia del periodismo para la sociedad y para la democracia. Sin embargo, las alarmas se encienden ante la falta de recursos; la desinformación; los nuevos modelos de negocio y la necesidad de empezar a tener una visión a futuro.

El último informe del Digital News Report 2020 de la Universidad de Oxford define en un párrafo la situación del oficio “el periodismo es importante y otra vez está muy demandado. Pero el problema para los medios es que ese interés extra produce incluso menos ganancias, al tiempo que los anunciantes se preparan para una recesión inevitable”. Además, plantea que, en esta coyuntura, a los medios con plataformas digitales les ha ido mejor; que la conexión con una audiencia fiel es vital para su supervivencia y que hay un leve aumento en los usuarios que están pagando por acceder a información de calidad.

En el país hace pocos días las alarmas se encendieron ante una posible transformación de uno de los diarios más importantes El Espectador, al anunciar que cabía la posibilidad de dejar de ser un diario y pasar a tener una o dos ediciones a la semana. Los cambios también sentidos en otras casas editoriales han sido el aparente resultado de una pandemia que nos ha afectado a todos, periodistas, empresas, anunciantes y audiencias.

Una paradoja ha sido lo que ha vivido el periodismo durante los últimos meses, pues mientras las audiencias aumentan y consumen más contenidos; los ingresos de los medios de comunicación van en picada. Sin embargo, durante la pandemia el periodismo no ha perdido el valor esencial como un servicio para la ciudadanía, en el que se lucha por llevar contenido de calidad; análisis y claridad sobre la información; así lo reconoce el 60 por ciento de las personas encuestadas en el Digital News Report de la Universidad de Oxford.

Lo que opinan los panelistas

Juan Lozano, director de Noticias RCN, planteó que el futuro del periodismo es emocionante, ya que se tiene una humanidad híperconectada, con unos mecanismos para construir mejor las historias. Y, por otro lado, sostiene que el futuro es complicado desde los ajustes al modelo de negocio y de financiación para hacer un buen periodismo. Agregó que uno de los agentes que en este momento de pandemia cumple un papel importante, es la ciudadanía como periodismo participativo, en la cual el medio debe chequear la información, pero que en el ciudadano encuentra un aliado.

Ante una lucha frontal contra la desinformación dice que la fórmula es preguntar y cuestionarse “no hay nuevas recetas, nuestra única receta es recuperar la credibilida” concluyó.

Juanita León, directora de La Silla Vacía, siente que, aunque hay un desafío importante en el modelo de negocio, el contenido es un punto muy importante, donde el periodismo se debe enfocar. Agregó que una de las claves y de las lecciones de la pandemia es que se debería hablar más de los temas que hoy le preocupan a la gente, como lo puede ser la conectividad o la equidad. Sin embargo, planteó que hay grandes retos al menos en el periodismo científico, pues dice que el país no estaba preparado para hablar de esos temas y que los periodistas entrenados son muy pocos a la hora de manejar datos sobre la pandemia.

Además, señala que es importante que los periodistas o editores no caigan en las discusiones en Twitter y las trasladen a los contenidos de los medios; pues piensa que no necesariamente lo que más ruido hace en redes, es lo que en realidad les importa a las audiencias. En cuanto modelos de negocio, toma de ejemplo el de La Silla, pues siente que es vital crear una comunidad en torno a un medio y convocar a una audiencia a la cual no solo se le ofrece información, también talleres y cursos con el fin de monetizar.

Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana, sostuvo que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan es que es muy poco lo que se conoce de la pandemia, por lo tanto, la cobertura se hace más compleja. Además, hizo una crítica a la manera como el presidente Duque ha manejado las comunicaciones y las relaciones con los periodistas, pues dice que su espacio de las 6 de la tarde no permite que haya crítica, opinión o enfrentar los otros datos que se pueden tener; por lo que plantea que este programa diario ha homogenizado la visión sobre la pandemia y nos ha obligado a tener un mismo punto de vista.

Sobre las fuentes de financiación planteó que estas venían cambiando desde antes de la pandemia; que la publicidad no era igual y que ahora se profundiza. Señaló que a futuro probablemente se tendrían ingresos de otras fuentes a las de ahora “hay que plantar un esquema nuevo, que no genere cambios entre ingresos y la producción de la información” resaltó.

Camilo Granada, consultor, experto en comunicaciones y columnista en Semana.com, advierte que es bueno que la ciudadanía reconozca la importancia del periodismo para la democracia y en general para la sociedad, ya que considera que en esta época los usuarios han retornado a los medios como una fuente necesaria de información fundamental, con el fin de huir de la “infodemia”. Para Granada la voz fundamental del periodismo es su esencia de responsabilidad cívica y social en el que debe haber un equilibrio entre la noticia y el análisis para que el ciudadano pueda comprender qué está pasando.

Señaló que los medios deberían hacer una curaduría muy cuidadosa al momento de decidir qué es lo importante y a qué darle un cubrimiento a profundidad, sobre todo porque lo relevante se puede perder en lo urgente y lo momentáneo que pueden llegar a ser las redes sociales.