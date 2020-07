Mi Banda Sonora con Flavia Dos Santos

A raíz de su aparición en la sección de 'Día a Día' en el Canal Caracol, Flavia Dos Santos se ha convertido en la 'sexóloga de Colombia'. La psicóloga y sexóloga brasileña se ha ganado el corazón de los colombianos por ser una mujer carismática, espontánea y sin pena para hablar de sexo y temas tabú.

Ahora hace parte de la mesa de Caracol Radio en Hoy por Hoy 10 AM y, por tanto, no podía faltar su presencia en Mi Banda Sonora de A vivir que son dos días, para conocer las historias más íntimas de su vida.

Por asuntos laborales de su esposo Julio Gomes Dos Santos, Flavia vivió en diferentes países como Italia, Estados Unidos y, por último, Colombia. Finalmente, decidieron radicarse en la ciudad de Bogotá y, desde hace 13 años, viven en la capital.

"Yo me siento más colombiana que cualquiera. No hay lugar en este país que no conozca", aseguró Flavia.

A través de canciones, hicimos un viaje al pasado y conocimos los detalles de la vida de Flavia Dos Santos. Conozca aquí su lista de canciones:

Lança Perfume-Rita Lee

Você Não Soube Me Amar-Blitz

Every breath you take-The Police

Love of my life-Queen

Material Girl - Madonna

O Tempo Não Pára - Cazuza

Freedom – George Michael

Fullgás-Marina

Crazy-Patsy Cline

E Lucevan le stelle-Puccini (Versión Andrea Boccelli)

Il cocodrilo come fa? – Zecchino d’Oro

Can’t get you out of my head – Kylie Minogue

Te mando flores - Fonseca

La gota fría – Carlos Vives