Nuevas agendas políticas: ¿Cuál debería ser la prioridad?

En Hora 20 un debate sobre cuáles deberían ser las nuevas agendas políticas en el país y las prioridades de los gobernantes, esto por motivo de una columna de Juan Lozano en El Tiempo. También una mirada a la polémica por el llamado a desobediencia civil y de desconocimiento de la presidencia de Iván Duque, por parte del senador Gustavo Petro. Por último, una mirada a un lamentable accidente en Magdalena que deja siete muertos.

"Se acentuarán las desigualdades en la región" han sido frases que hemos escuchado de organismos importantes como el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Por cuenta de una pandemia que llegó a cambiar las prioridades hoy la mayoría de los países están cambiando sus agendas; dando un enfoque distinto a sus políticas e intentando que las desigualdades no se profundicen.

En su columna de este lunes en El Tiempo, Juan Lozano, apuntaba que la COVID-19 puso las agendas políticas patas arriba, pero que al mismo tiempo acarrea nuevos problemas, oportunidades y urgencias para el país. Con el especial cuidado de no cometer los mismos errores. Para Lozano la necesidad de reconfigurar el mapa de prioridades no da espera, sobre todo con el foco puesto en que no aumenten las desigualdades, ahora que la Universidad de los Andes prevé un aumento en la pobreza hasta de 15 puntos, lo que nos devolvería a las condiciones de pobreza en el país de principios de este siglo y ahora que tenemos más de 4,9 millones de desempleados.

Las nuevas agendas para el columnista deben estar enfocadas en la reducción del hambre y en la nutrición, pues en Colombia se estima que 2,4 millones de personas aguantan hambre a diario según la ONU. Otro de los pilares ha tener en cuenta es el acceso a la conectividad. Sin embargo, 23 millones de colombianos en este momento no tienen acceso a internet. También plantea que el acceso a la tierra, la precariedad del campo y la marginalidad en las regiones debería ser otro pilar, pero Colombia es el país más desigual de la región en cuanto a distribución de la tierra. Las otras prioridades serían combatir la corrupción y prestar mayor atención al abandono estatal en las costas colombianas.

La semana pasada, Camilo Granada, también apuntaba que esta crisis debería cambiar la agenda política del país de manera radical. Y que las prioridades deben dejar de reflejar lo urgente, para empezar a abordar lo que en realidad es importante

Aunque son varios los analistas que plantean que los cambios se darán y que las agendas políticas hoy tienen que buscar un nuevo enfoque. En el país en algunas ciudades los planes de desarrollo se tuvieron que replantear sus enfoques, prioridades y necesidades; y el Gobierno Nacional ha dado un cambio en sus prioridades y en su discurso, de una transformación de fondo en las agendas. Aun surge la duda si nuestros gobernantes podrán enfrentar las nuevas agendas y prioridades para evitar que las brechas de desigualdad sigan aumentando, incluso cuando a diario se reportan irregularidades en los Planes de Alimentación Escolar; la corrupción también se ha tomado los dineros del COVID; las tierras no llegan a los que la necesitan y el hambre, hoy sigue alcanzando a una buena parte de la población. Estos cambios en la agenda política serán un reto para un país que enfrenta ser el segundo más desigual en toda la América Latina.

Lo que opinan los panelistas

Para Juanita León, directora de La Silla Vacía, la pandemia ha logrado desnudar los problemas que tenemos como la desigualdad que termina siendo dramática a todo nivel. “Dado que frenamos el desarrollo de toda la economía por un tiempo; sí es una buena oportunidad para repensar una senda de desarrollo y si puede ser más sostenible” comentó sobre la necesidad de una nueva agenda en lo político. Agregó que esta situación nos lleva a tener que pensar cuáles son las oportunidades para reducir desigualdad; redistribución de los recursos y priorización de inversión.

Frente a los últimos movimientos de Gustavo Petro, señaló que los cercanos al senador dicen que la estrategia de este es radicalizar a la población contra el centro del espectro político.

Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, sostuvo que la pandemia ha evidenciado peladuras en la sociedad, en el sistema de salud ineficiente y la manera como la corrupción a cooptado el poder. Agregó que las agendas del país deben estar centradas en la generación de empleo a corto plazo, así como una mejora en la calidad educativa. También dijo que tener un sistema distinto de reglamentaciones sería ideal, ya que el país abre la oportunidad histórica de formalizar a más empresarios.

Sobre las posiciones del senador Petro, dijo que su estrategia no es nueva. Sin embargo, lo calificó de oportunista e irresponsable, y que considera que en un momento tan complejo para el país, que no es bueno estar promoviendo anarquías. Agregó que su idea de abrir distintos frentes de batalla contra sectores políticos consiste en buscar la radicalización de los electores. Por último, dijo que ante una incapacidad política de hacer cambios hacia adelante, Petro aprovecha esa indagación ciudadana.

Para Felipe Baptiste, abogado y consultor, teniendo en cuenta de que la pandemia va a durar mucho tiempo, se tiene que aprender a administrar el COVID-19 y ajustarnos, así como se ha aprendido a vivir con otros virus. Sostuvo que el problema social va a explotar ya que se acumula uno tras otro y que una de las grandes dificultades que tiene el país hoy, es la creación de las empresas. Le preocupa el discurso del sector privado, ya que todo el mundo imagina que todas las empresas son como las grandes.

Para Bustos, Petro es un gran político y estratega, esto sin desconocer que hay una ausencia en sus ideas y de una incapacidad para poder llevar las discusiones a un plano de debaate. Agregó que quisiera conocer su modelo de país y el ejemplo que él quiere promover para el futuro de Colombia.

Para Juan Carlos Flórez, historiador y exconcejal de Bogotá, con la llegada de la pandemia se han continuado configurando problemáticas como el aumento de las desigualdades y concentración de las riquezas. Para el exconcejal es muy probable que la situación de protesta social que se vivió el año pasado en el país, reemerja con más fuerza. Agregó que en los próximos meses vamos a tener una agenda en el conflicto social y político, que tendrá como primera víctima dinamitar el centro político. “La pregunta es si nuestros políticos hoy traen una nueva agenda para los problemas del país que son los de toda la vida, pero agravados. Con un aumento de desempleo, pobreza, pobreza monetaria disparada de manera inmensa y eso acompañado de problemas de antes como el calentamiento global y con un nuevo factor y el que la globalización sigue frenada” Concluyó sobre el tema.

Para Flórez, la estrategia de Petro de cara al 2022 tiene un objetivo claro y es recoger el descontento de la gente antes del coronavirus y que se ha acentuado aun más con lo que ha quedado en evidencia. También dijo que los políticos del centro durante esta emergencia se han visto perdidos y desleídos, no muestran una imagen clara de lo que quieren para el país.