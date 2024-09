Deportivo Cali: este habría sido el ultimátum que le dieron al técnico Hernán Torres

El ventarrón no cesa por los lados del Deportivo Cali. Siguen siendo tiempos difíciles y de la mano del entrenador Hernán Torres, poco ha cambiado desde que llegó a la institución en junio, a pesar de que sabía la ‘papa caliente’ que tenía que asumir y que, por parte de las directivas, se la jugaron por un técnico que era de su gusto.

Torres ha dirigido 10 partidos en la institución vallecaucana, de los cuales dos han sido victorias, un empate y tiene un saldo de siete derrotas, para un porcentaje de rendimiento del 23.3%. A su bajo desempeño se sumó la última derrota que acumuló el equipo vallecaucano por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia ante Fortaleza en Bogotá por 1-0. Con este resultado, llegó a seis partidos sin conocer la victoria y solo pudo empatar en una oportunidad.

Tras el juego, al técnico tolimense le preguntaron por su continuidad en la institución, a lo que respondió en rueda de prensa: “Yo no he dicho nada al respecto. Si él lo mencionó, el presidente tomará las acciones correspondientes. Lo único que he hecho es trabajar y seguir trabajando. Pero estamos a disposición de la decisión del comité ejecutivo”.

El ultimátum que le habrían dado a Torres

Luego del regreso del equipo a Cali, hubo una reunión entre el Comité Ejecutivo, liderado por el presidente Humberto Arias, con el entrenador Hernán Torres para abordar el tema de la continuidad. En dicho encuentro, según dieron a conocer periodistas cercanos al equipo, llegaron al acuerdo que deberá ganar el próximo partido ante La Equidad en calidad de local o de lo contrario, se dará fin a su ciclo en el equipo Azucarero.

“Hernán Torres y el Comité Ejecutivo de @AsoDeporCali llegaron a un acuerdo de un último partido dirigido, el sábado vs @Equidadfutbol si no suma de a 3, el técnico Tolimense se irá sin ningún tipo de remuneración”, dio a conocer el comunicador Alfonso Morales en su cuenta de X.

En caso de que se produzca la salida de Torres, ya se comienza a especular con posibles nombres que lo reemplazarían. José Eugenio ‘Cheché' Hernández, experto en lidiar con equipos en condiciones de riesgo con el descenso, es uno de los que se perfila para asumir el banquillo. “He estado siempre esperando poder regresar al deportivo cali, que es la institución que yo quiero”, dijo recientemente el bogotano.

Lo cierto es que Deportivo Cali deberá recomponer su camino para comenzar a sumar puntos y alejarse de la zona de riesgo del descenso. En la Liga se ubican en el puesto 16 con 8 puntos, mientras que en la tabla del descenso se encuentran en la casilla 17 con un promedio de 1.05.