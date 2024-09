Cómo obtener el certificado tributario de Colpensiones 2024: paso a paso actualizado

Colpensiones es el fondo público y administrador de los ahorros a pensiones en Colombia. Algunos de los servicios que ofrece esta entidad, más allá de guardar los aportes obligatorios a pensión, son gestionar beneficios económicos, atender peticiones y quejas, defender al consumidor financieros y emitir certificados sobre afiliaciones laborales, historial laboral y saldo de cuentas.

Respecto a este tema, le damos el paso a paso de cómo puede obtener un certificado tributario en esta entidad administradora de pensiones. Recuerde que esto es necesario sacarlo cuando deba declarar renta ante la DIAN.

No es necesario ir de forma presencial a Colpensiones, debido a que lo puede tramitar de forma virtual por los canales oficiales de la organización. Esto de igual manera es así para quienes deseen saber en cuál fondo de pensiones en el portal web del RUAF (Registro único de Afiliados).

Sin embargo, esto no aplica para todos los procedimientos en Colpensiones, debido a que, a veces, es necesario autenticar o firmar documentos que lo acrediten como titular de ciertos trámites como las devoluciones de saldos, los cuales consisten en que le retornan el dinero ahorrado durante la época de trabajo en remuneraciones mensuales.

De hecho, para este proceso, necesitaría consultar si lo que tiene guardado en el fondo pensional le alcanza para recibir mes a mes el 110% de su ingreso mensual como asalariado.

¿Cómo descargar el extracto de pensiones Colpensiones?

Al entrar en la página web de Colpensiones, revise si ingresó con su usuario y contraseña con el fin de que el sistema ya reconozca qué datos debe verificar. Debe buscar el Certificado de Deducidos y Devengados en la columna de la izquierda y, seleccione el periodo en el que busca que el certificado sea emitido.

Tenga presente que no se puede bajar si el mes no ha finalizado. En caso de que no sea así, Colpensiones no le negará el acceso a esta información y deberá darle clic en “descargar”. El documento estará automáticamente en el almacenamiento de su computador.

¿En qué casos tiene que declarar renta?

De acuerdo con la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), una persona natural debe declarar renta cuando:

El patrimonio bruto , a corte de diciembre de 2023, es superior a los 190.854.000 pesos.

, a corte de diciembre de 2023, Los ingresos brutos son iguales o superiores a 59.377.000 pesos.

Los consumos con tarjeta de crédito en 2023 fueron superiores a 59.377.000 pesos.

en 2023 El valor total de compras y consumos es superior a 59.377.000 pesos.

El valor total acumulado de consignaciones, depósitos e inversiones financieras superan 59.377.000 pesos.

¿Cómo obtener un certificado de que soy pensionado?

Como se mencionó antes, otras de las funciones que tiene Colpensiones dentro de su portal web es descargar certificados de afiliación, de no pensión y de vinculación BEPS (Beneficios Económicos Periódicos). En el caso de certificación de afiliación para demostrar que pertenece a la entidad y que se encuentra actualmente jubilado, debe remitirse al sitio web de Colpensiones.

Vaya a la opción “Certificado de pensionados”, complete sus datos personales e inicie sesión con su usuario y contraseña. Este proceso funciona de la misma manera que un certificado de tributario.