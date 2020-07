"Me siento abandonado por denunciar violaciones de soldados": sargento Díaz

En medio de las crecientes denuncias por violaciones por parte de soldados, el Ejército retiró al sargento Juan Carlos Díaz luego de denunciar que siete soldados denunciaron una menor indígena en Risaralda.

El sargento aseguró que la familia llegó a la base del pelotón el día después de que se cometió la violación y, ese mismo día llamó para dar cuenta de los hechos. Ante la explicación de que fue retirado de la institución por compartir responsabilidad en estos hechos, el sargento Díaz aseguró que nunca ha dejado la atención de su pelotón.

“Yo como comandante no me puedo relajar en ningún momento. Yo tengo muchas responsabilidades como cabeza del pelotón para proteger la zona donde estoy. Todos los días, los soldados recibían charlas sobre lo que era lo bueno y lo malo, qué se podía hacer y qué no se podía hacer”, explicó Díaz.

Aseguró que “esperaba más apoyo, pero lo que esto da cuenta es que es mejor quedarse callado, miran los errores de uno, pero no miran más allá. Esto va en la incorporación de los soldados. Al Éjercito incorporan cantidad y no calidad y uno se debe convertir en el padre, en el doctor y en el psicólogo”.