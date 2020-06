“Esa división no contribuye a hacer las cosas de manera rápida”: MinDeporte

En diálogo con el VBar de Caracol Radio el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, habló acerca de la determinación de la Dimayor de que cada club consiga la empresa encargada de la realización de las pruebas de Coronavirus. Además, el funcionario descartó la posibilidad de dar un paso al costado para asumir como procurador general de la nación.

“Si lo hacen individualmente, debe ser avalado por MinSalud y vigilado por cada Secretaría de Salud”, expresó Ernesto Lucena quien además sugirió, nuevamente, que el campeonato se realice en algunas sedes y no en todo el país "Me trasquilaron por proponer. Me parece que para ser más rápido y viable deberían elegir unas sedes".

Lucena también habló acerca de la realización de las eliminatorias rumbo a Catar 2022, asegurando que es apresurado pensar en poder realizarlas en el mes de septiembre “Si miramos cómo va la curva epidemiológica. Uno vería difícil que se realizara. Tendría que haber un cambio drástico en la situación de salud”.

Sobre la situación que obligó el cierre del Alto de Patios y El Verjón fue enfático asegurando que en Colombia se dan las oportunidades, pero los ciudadanos no saben aprovecharlas "Sugerí que lo mejor que se podía hacer era cerrarlos".

Por último, Ernesto Lucena desmintió las versiones que aseguraban que dejaría su cargo para postularse como procurador general de la nación "Yo estoy feliz donde estoy trabajando por el deporte colombiano. Yo desistí de la posibilidad de ir a la Procuraduría".