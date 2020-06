"Esperemos que Falcao pueda terminar su carrera en River": Francescoli

Enzo Francescoli, exjugador y director deportivo de River Plate, se refirió a la posibilidad de que Falcao pueda volver al cuadro 'Millonario', 'El Príncipe' dejó en claro que es una decisión que depende del deseo del jugador, aunque manifestó que le gustaría volver a verlo en el club en el cual debutó.

"Siempre pensamos en Falcao, quizás se pueda lograr que vuelva", comentó Francescoli y agregó: "Falcao ha dejado un legado importante aquí, dependerá mucho de él y lo que quiera para su futuro. Esperemos que Radamel pueda terminar su carrera acá".

Entretanto, sobre Rafael Santos Borré aseguró que se siente feliz en el equipo y que por ahora no han recibido ofertas por él: "No se ha movido el mercado, no han llegado ofertas oficiales por Santos Borré".

Y añadió: "Rafael Santos Borré está contento en el club, está haciendo las cosas muy bien y esperamos que pueda seguir en el club".

De Jorge Carrascal comentó: "Jorge (Carrascal) está contento en el club, la idea es que el se quede un tiempo con nosotros antes de ir a otros clubes".

Mientras que destacó el talento de Juan Fernando Quintero y agregó que es un jugador al que disfrutan en este momento al interior del club.

Finalmente, Francescoli se refirió a la situación de James Rodríguez en el Real Madrid: "Real Madrid es un equipo con grandes figuras y ya llegará el momento de que James vuelva a brillar".