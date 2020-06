¿Están dadas las condiciones para un cambio en política antidrogas?

En Hora 20 analizamos el histórico crecimiento en producción de cocaína en el mundo y de la lucha contra las drogas. Una mirada a los últimos hechos relacionados con el lamentable y triste caso de abuso sexual a una menor indígena en Risaralda.

"El cultivo del arbusto de coca continúa en sus niveles históricos más altos" fue una de las principales conclusiones del informe anual presentado en Viena por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En este documento se resalta que cada vez en todo el mundo hay más personas consumiendo dogas, más sustancias y más tipos de estupefacientes que nunca.

Para la Oficina en 2018 se produjeron 1.723 toneladas de cocaína con una pureza del 100 por ciento, lo que representa un aumento del 4,6 por ciento respecto al 2017. Para el caso de la región, la disminución ha sido leve en países con grandes producciones como Colombia, Bolivia y Perú. En nuestro caso seguimos siendo los principales productores de hoja de coca con 169 mil hectáreas sembradas, sin embargo, se desconoce la reducción del 9 por ciento en las hectáreas de cultivos ilícitos en el país, lo que nos ubica con 154 mil hectáreas. Aunque se hace hincapié en que cada vez son más las incautaciones que en 2018 llegaron a ser hasta de 1.311 toneladas de cocaína. Más allá del complejo panorama en materia de drogas, la ONU augura que junto con la coyuntura por la COVID-19 habrá un aumento en la criminalidad relacionada con el mundo de las drogas, un aumento en la producción y en el consumo de opioides. Aseguran que, ante un aumento acelerado del desempleo, menos oportunidades para los ciudadanos y la actual escasez de drogas, generará que haya un uso más vulnerable de los psicoactivos y un posible aumento en el delito.

Una de las preocupaciones expresas desde el informe es el aumento en el consumo de drogas en todo el mundo, pues se estima que para 2018 en el mundo había 269 millones de personas consumiendo algún tipo de droga, de estos 192 millones es cannabis y 19 millones cocaína. Lo que indica que una de cada 19 personas consume drogas en el mundo, un aumento del 30 por ciento con respecto a hace diez años.

En el informe también se resalta el papel que ha cumplido la legalización del cannabis en países como Uruguay y Canadá; argumentan que por ahora es complejo evaluar el alcance de esas medidas, pero sí establecen que hubo un aumento en el consumo en todos los países en donde la iniciativa ha sido una realidad

Lo que opinan los panelistas

Para Sandra Borda, politóloga, docente, columnista en El Tiempo, este informe deja sobre la mesa las contradicciones de la guerra contra las drogas. “El combate a cultivos ilícitos en Colombia no se traduce frente a la producción de coca. Los productores de cocaína han mejora técnica y por mucho que el gobierno se empeñe en combatir a cultivadores de coca, el negocio no se reduce en magnitud” comentó sobre la incidencia en la reducción de cultivos ilícitos en el país frente al consumo. Agregó que es el momento internacional menos propicio para dar la discusión sobre un cambio en la política antidrogas en el mundo, ya que considera que hoy estamos ante gobiernos que no quieren tolerar ese tema, en su mayoría los de derecha.

La profesora universitaria comenta frente al caso de abuso sexual a una menor en Risaralda, que preocupa la reacción institucional del presidente diciendo que inaugurará cadena perpetua para violadores con los victimarios y que también preocupa la decisión de la fiscalía de imputar casos por acceso carnal abusivo y no violento, que según Borda abriría la puerta para que en determinado momento soldados argumenten que hubo consentimiento.

Francisco Miranda, director de Portafolio, no ve un ambiente adecuado para que haya transformaciones profundas y especialmente en el tema de la coca. Sostiene que frente al consumo y comercialización del cannabis hay avances significativos en muchos países en materia de su reglamentación, en el tema de la cocaína hacen falta estudios que puedan sustentar dar el paso hacia el control o despenalización. Agregó que, ante una política de criminalización, penalización y la intervención de actores ilegales, la estrategia claramente está fallando

En cuanto al doloroso caso de abuso sexual, comentó que la decisión de la Fiscalía sí debió considerar las características del caso y sobre todo el material probatorio en un caso tan contundente como el de esta menor. Resaltó que las condiciones de los militares, de estar armados, de ser varios en contra de una menor de edad, indígena y con unas vulnerabilidades, hace que eso no se lea por fuera del proceso.

Ciro Ramírez, senador de la república, señaló que ante la llegada de los opioides en gran cantidad a continentes como Asia y África la discusión de las drogas deja de ser algo nuestro, a ser un asunto prioritario para la comunidad internacional. Agregó que celebra la disminución de cultivos ilícitos, ya que refleja el resultado de las políticas impulsadas en la materia y de que debe ser combinada con otras estrategias para tener un mejor resultado.

Frente a los últimos hechos relacionados con la menor indígena abusada sexualmente dijo que el debate no debe estar centrado en la edad, sino en la violencia y lo que se entienda por esta.

Para José Daniel López, representante a la cámara por Cambio Radical, Colombia tiene autoridad moral para establecer estrategia global en el mundo antidrogas. “Llegó la hora de evaluar la columna vertebral de la lucha global antidrogas; vale la pena preguntarnos sobre los países que emprenden en despenalización del consumo. Seguimos con la contradicción de penalizar la comercialización” comentó sobre las posibilidades de la legalización de las drogas, ya que considera que de la criminalización de las drogas queda un negocio más rentable, atractivo para criminales y es combustible para la financiación del crimen organizado.

Para López el caso de la niña indígena abusada debe estar lejos de discusiones políticas como las planteadas por la senadora Cabal sobre un falso positivo o las de algunos sectores para atacar al Ejército, ya que considera que estos actos no son el resultado de una política del Ejercito, sino la responsabilidad de los actos de unos individuos.