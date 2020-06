"No entiendo cómo Campuzano no tenía muchos minutos con Alfaro": Fabra

El lateral colombiano, Frank Fabra, fue uno de los invitados en el VBar Caracol, donde habló del gran presente que vive en Boca Juniors a raíz de la confianza recibida por el técnico Miguel Ángel Russo, la transición que vivió respecto a Gustavo Alfaro en el ‘Xeneize’ y sus aspiraciones en la Selección Colombia de cara al Mundial de Catar 2022.

Fabra reconoció estar llevando un muy buen presente en Boca tras haberse recuperado de su lesión en el ligamento cruzado anterior: "Tengo contrato hasta el 2022 y sí estoy bien, no me quejo de nada acá en Boca, la gente me trata bien, la junta, el técnico me tiene una consideración. Obvio tengo aspiraciones de poder jugar a Europa, será esperar y ver".

El gran cambio para Fabra en el ‘Xeneize’ fue la salida del técnico Gustavo Alfaro para la llegada de Miguel Ángel Russo, pues con el primero los tres colombianos (Fabra, Campuzano y Villa) no eran habituales inicialistas, mientras que, ahora con el segundo, son titulares indiscutidos:

"Quizás para él [Alfaro] muchos no estábamos en nuestro nivel. Lo digo por mí, porque después de la lesión no fue mi mejor nivel. Necesitaba partidos para conseguirlo. Por ese caso se lo dije a él y se lo sigo expresando, que entiendo en su momento por qué no me colocaba. En su momento Boca se jugaba mucho, así que ahí se lo entiendo. Pero no entiendo como un jugador como Campuzano era uno de los mejores y no tenia muchos minutos", expresó.

Finalmente, en términos de la Selección Colombia, Fabra siente que tiene una deuda pendiente, pues se perdió el pasado Mundial por la mencionada lesión en el ligamento de su rodilla izquierda, e ir Catar 2022 sería la revancha que está buscando. "Ese es el sueño que tengo. Quizás es algo que tengo pendiente en mi vida, la gente que me conoce sabe el dolor tan grande que sentí en ese momento y que todavía siento", concluyó.