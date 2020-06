El Pulso del Fútbol, 19 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Humberto Osorio Botello para Santa Fe, frente al Kashima Antlers en la Copa Suruga Bank de 2016. César dijo: “La Copa Suruga Bank se juega entre el campeón de la Copa J. League de Asia y el ganador de la Copa Sudamericana, y el partido fue el 10 de agosto de 2016”. Sobre el tema Óscar agregó: “Caracol radio tituló “rugió el león en Japón” y sobre Osorio Botello puedo decir que ganó ligas con América y Millonarios, además de la Copa que consiguió con Santa Fe”.

Otro de los temas tuvo que ver con la celebración de los hinchas de Millonarios ayer en la tarde/noche capitalina. Óscar manifestó: “Yo comprendo la pasión de los hinchas y entiendo que celebrar un aniversario es importante para los hinchas, pero estamos en cuarentena y rechazo lo de los hinchas de Millonarios”. Por su parte César complementó: “Lo de los aficionados en Bogotá fue lamentable y hay que tener en cuenta que los índices de contagio están aumentando vertiginosamente en Colombia”.

Además opinaron acerca del jugador argentino Omar Sívori y lo más destacado de su carrera internacional. César resaltó: “Sívori falleció a los 69 años en argentina y sin duda que fue de los grandes talentos del futbol sudamericano y argentino, de todos los tiempos. Jugó en la Juventus y el Nápoli”. Mientras Óscar finalizó: “Yo recuerdo una formación que me aprendí de memoria desde niño de River Plate y en ella estaba Sívori. Para que recuerde que la memoria no me falla todavía”.

