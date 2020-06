La película Jinetes del Paraíso se estrena en internet

El cine colombiano, tras una larga espera, llega a las plataformas digitales ofreciendo estrenos en sus catálogos, en esta oportunidad la cineasta Talía Osorio Cardona, hija del director colombiano Jaime Osorio Gómez, presenta un documental con la magia y belleza del llano colombiano. “Jinetes del Paraíso” cuenta en su elenco con el cantautor Orlando “el Cholo” Valderrama.

Talía Osorio en LO MÁS CARACOL contó que en la película se puede ver la majestuosidad del caballo criollo, las vaquerías, los llaneros en todo su esplendor en el día a día y una gran cantidad de flora y fauna de este territorio nacional.

“Jinetes del Paraíso” se entrena el viernes 19 de junio en las plataformas Cineplaymax y Mowies.com. Los usuarios ingresan y podrán comprarla o el sistema de alquiler de la película lo que le permite. Los usuarios tener acceso al documental por un par de días.

“Jinetes del Paraíso” muestra como en Colombia un campesino ganó un Grammy y pocos conocen los paisajes que inspiran sus canciones. El Llano se ofrece como un paraíso; una experiencia delirante donde la naturaleza descubre su enigmática belleza en coplas. Aquí, música, paisaje, jinetes y caballos protagonizan una cultura vibrante y recia.

La directora también la describe como una película “es una historia de amor de alguien que no conoce el campo y se empieza a aproximar a los caballos, la naturaleza, la sabiduría de llanero criollo, los cantos de vaquería, que me empiezan a enamorar. Descubrí que se tienen que contar las historias a través de la música y ahí salió a la luz ‘el Cholo’ Valderrama, yo no sabía que iba a estar en la película y tomé la decisión de volver a grabar y editar, retrasando 2 años la cinta”.

Dirigido por Talía Osorio y con una duración de 83 minutos, “Jinetes del Paraíso” estará disponible desde el 19 de junio en Mowies.com, una plataforma social para la exhibición de películas y formatos audiovisuales para creadores y espectadores, junto con Cineplaymax.com, la primera sala de cine virtual en Colombia, ofreciendo diferentes medios de pago para el alquiler o compra del documental.