“El campeonato con Millonarios lo recuerdo con mucha alegría”: ‘Barrabás’

Gabriel Jaime Gómez, reconocido futbolista colombiano en la década de los 80´s y 90´s, y partícipe de la Selección Colombia en el Mundial de Italia 1990, habló en los micrófonos del VBar Caracol sobre su paso por Millonarios en el marco del cumpleaños 74 del conjunto ‘Embajador’.

‘Barrabás’ Gómez, como es conocido popularmente, integró el plantel de Millonarios entre 1986 y 1987, tiempo en el cual alzó la estrella 12 para el club en 1987. Acorde a él, aquella consecución fue especial por el tiempo que había transurrido para que el equipo fuera campeón una vez más.

"El campeonato con Millonarios lo recuerdo con mucha alegría. Después de muchos años el equipo no salía campeón, entonces fue un complemento de colombianos con extranjeros y con el trabajo del ‘profe’ [Luis Augusto] García para que Millonarios saliera campeón con muy buen fútbol", expresó.

Curiosamente, el paso de ‘Barrabás’ a Millos se dio proveniente de Atlético Nacional, club con el que había jugado entre 1977 y 1985, sin embargo, para ese entonces, según comentó, no fue un inconveniente su traspaso: "Esa rivalidad no estaba tan marcada. Creo que llevaba más o menos 8 años y pense que cumplí mi ciclo y tuve la oportunidad de llegar a un club como Millonarios, y la verdad yo me amañé mucho en Bogotá. Era el mejor equipo de Colombia, a donde íbamos llenábamos los estadios, por eso me fui para Millos".

Finalmente, exjugador y técnico colombiano dio algunos detalles de cómo fue su paso por diferentes posiciones en el campo, empezando como delantero hasta terminar como volante de marca. "En Nacional jugué como delantero, puntero derecho, de ‘9’, de puntero izquierdo. A mí me gustaba jugar mucho de ‘10’, jugué de puntero... (...) En Millonarios, el ‘Chiqui’ me puso de mediapunta y luego ya por la edad terminé de volante ‘6‘", concluyó.