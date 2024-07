20 años de recuerdos de la Copa Libertadores del Once Caldas

Manizales

La Catedral de Manizales, Chipre y el Cable, fueron adornados con la bandera del Once Caldas y es que cada primero de julio se hace un homenaje al equipo local logró el título más importante del fútbol en América y este año esa historia ya cumple 20 años.

Los homenajes no pararon ahí, también los hinchas realizaron un homenaje y hasta partido amistoso como parte de la celebración.

Por su parte, desde el Club realizaron una rueda de prensa que contó con la presencia del profe Luis Fernando Montoya, quien fue el director técnico en ese momento y esto fue lo que dijo sobre la situación actual del equipo.

“La vida es sumar, no restar y dividir y con los actos que sé que se hacen se divide, a mí eso no me gusta, por eso hoy no me gusta sentir eso, si nosotros todos no nos vimos, no vamos a volver a ser lo de antes, por ejemplo, a mí y me disculpa, me extraña que el Presidente no esté hoy aquí”, destacó el profe Montoya.

Por su parte, Dairo Moreno, jugador actual del equipo y quien en el momento de gloria también estuvo en el equipo Once Caldas en el momento del gran logro habló al respecto.

“Ya somos poquitos que tenemos el privilegio de ganar esa esa copa tan importante, entonces para mí fue un sueño muy lindo y cuando veníamos en el bus, yo siempre me iba atrás con ellos, o sea, yo era más joven pero con Valentierra con Henado, Samuel, Cataño, el chusco; que me daban la oportunidad de también de jugar el fútbol profesional porque con ellos también tuve la el privilegio de que me hablaban, recibí muchos consejos y que yo le agradezco mucho a ellos”.

Elkin Soto quien también fue jugador del equipo de las grandes glorias del equipo Once Caldas habló sobre cómo se vivieron esos momentos de la final que le entregó el triunfo al equipo.

“Cuando Henao tapó el último penal, yo me quedé en la mitad de la cancha. Yo no fui capaz de correr a donde Henao porque no sé, sentí debilidad en el cuerpo, no sé si la tensión del partido ahí se descargó todo, pero lo primero fue que hice fue levantar las manos ponerme de rodillas y después llorar eso, es lo que recuerdo ya después que pasó ese momento y sí empecé a buscar a Henao que corría de lado a lado”.

En medio del homenaje realizaron el anuncio de eliminar el número dorsal 11 de las camisetas, como homenaje a los jugadores que hicieron grande al Once Caldas y también como homenaje a los hinchas fieles que siguen los pasos del blanco blanco.

