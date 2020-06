“Espero Millonarios tenga una política diferente y sea el equipo de antes”

Willington Ortiz, considerado por muchos el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano, dialogó con el programa 6AM Hoy por Hoy a próposito del cumpleaños 74 de Millonarios, equipo en el que brilló por primera vez como futbolista y del cual se declaró hincha. El 'Viejo Willy' expresó su amor por la institución e hizo un balance de sus problemas actuales.

"Millonarios significa mucho para mí, primero porque soy hincha del equipo, segundo porque fue el club que me dio a conocer", comentó Willington, campeón en dos oportunidades con el cuadro 'Embajador'.

Ortiz añadió sobre el que él considera es uno de los problemas de la institución: "Lo más importante para un equipo son las divisiones inferiores, si ahí no hay una política y no se refuerza con los mejores jugadores del país, se va a haber afectado. Eso no sucede en los últimos años en Millonarios".

Y concluyó con un deseo de cumpleaños: "Esperamos que Millonarios tenga una política diferente y que vuelva a ser el equipo que era antes. Que vuelva a pelear títulos nacionales e internacionales, eso sería muy bueno para la ciudad y para los hinchas".