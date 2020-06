El Pulso del Fútbol, 15 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Willington Ortiz jugando para el Deportivo Cali, frente a River Plate en la Copa Libertadores de 1981. César dijo: “El partido se jugó en el Estadio Monumental de Núñez y fue una excelente jugada la de Willington Ortiz, eludiendo a varios jugadores y al arquero”. Sobre el jugador Óscar resaltó: “Fue un gol con una emoción tremenda, Willington nació en Tumaco, disputó varias veces la Copa Libertadores y varias Eliminatorias con la Selección Colombia”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual indagaba sobre cuáles han sido los tres mejores cobradores de tiros libres del fútbol colombiano en toda la historia. Óscar manifestó: “Mis escogidos son, Carlos Rendón, Edison “Guigo” Mafla y Jorge Aravena, que nuestro oyente no lo puso en la lista”. Por su parte César comentó: “Él no mencionó a Aravena, que era un hombre de mucha potencia como Iván René Valenciano y yo me quedo con Carlos Rendón, Juan Fernando Quintero y Arnulfo Valentierra”.

Además opinaron acerca de la actuación del arquero colombiano David Ospina en la semifinal de la Copa Italia entre Nápoli e Inter de Milán. Óscar destacó: “Ospina tiene mucha responsabilidad en el gol olímpico, pero luego fue súper figura, por él, el Nápoli jugará la final con la Juventus”. Mientras César finalizó: “Tuvo responsabilidad en el gol olímpico, creo que fue un error de marca y de posiciones, pero después fue figura y el gran responsable de la clasificación del Nápoli”.

