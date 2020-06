El Pulso del Fútbol, 3 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Marino Klinger ante la Unión Soviética en el Mundial de Chile 1962, debido a que se conmemoran 58 años de ese encuentro. César dijo: “Colombia perdía 4-1 en el primer tiempo y empató 4-4 y yo creo que es uno de los partidos más emocionantes de la Selección Colombia en la historia, pero no habían los medios para transmitirlo en ese momento”. Sobre el jugador Óscar comentó: “Jugó en Millonarios, en Santa Fe con Maravilla Gamboa y murió porque le dio un paro cardíaco mientras conducía, se precipitó al Río Cali y murió por asfixia”.

Otro de los temas tuvo que ver con la modificación del fuera de lugar que se presentó después del Mundial de Italia 1990. César explicó: “Antes se cobraba por la posición, más la influencia en la jugada. Después se le agregó la participación, porque no tenía sentido que un jugador que no participaba en la jugada, inhabilitara la misma”. Por su parte Óscar complementó: “Algunos graciosos quieren que se termine el fuera de lugar y yo le pido a la International Board que no lo haga”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual indagaba sobre cómo va a ser la economía de los equipos colombianos sin el dinero de las taquillas. Óscar respondió: “Sin las taquillas, los ingresos llegan por el dinero de la televisión, los patrocinadores y el dinero que aporten los socios del equipo”. Mientras César comentó: “En este momento también se van los patrocinadores y se estima que las pérdidas en el balompié colombiano estarán entre 25 mil y 30 mil millones de pesos”.

