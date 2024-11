El Pulso del Fútbol, 22 de noviembre de 2024

Junior vs América/Archivo América de Cali

En este programa de El Pulso del Fútbol Juan Felipe Cadavid y Steven Arce hablaron sobre el posible aplazamiento del partido entre Santa Fe y Millonarios, programado para el próximo lunes. Juan Felipe dijo: “Estuve averiguando del clásico capitalino y todavía estamos a la expectativa. Lo más seguro es que no se juegue el lunes, porque el argumento de Santa Fe es muy válido, pues los elementos de la tarima los pueden usar los violentos”. Sobre el tema Steven agregó: “Es que tienen razón, ellos no se pueden hacer responsables de que cualquier cosa pueda pasar. Hay mucho material de la tarima y se pueden presentar desmanes, entonces no hay las garantías, como dice Santa Fe”.

