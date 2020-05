Mi Banda Sonora con Piero

Clásicos de la música latinoamericana como "Mi viejo", "Llegando llegaste" y "Los Americanos" hace parte de la banda sonora de muchos oyentes. Sin embargo, esta vez tuvimos la oportunidad de conocer la música que marcó al compostior de estas canciones.

Piero nació en Italia, creció en Argentina y, posteriormente, recibió la nacionalidad colombiana. Es un cantautor que tiene una conexión especial con Latinoamérica. Desde niño quiso escaparse de Italia para tomar un barco y buscar a su padre en Argentina. Más adelante, su familia y él se mudaron al continente.

Vivió en el exilio en España, luego del golpe de Estado en Argentina, pues se consideraba un blanco de los militares. Además, muchas de sus canciones fueron censuradas.

Su disco más vendido es "La Sinfonía inconclusa del mar" que comprende unas canciones dedicada a los niños. "El álbum tiene algo mágico, de curar chicos", afirma Piero.

Para él es una alegría estar en Colombia; para nostros, un honor revivir sus mejores momentos en Mi Banda Sonora.

Conozca aquí su lista de canciones:

Los ejes de mi carreta-Atahualpa Yupanqui

Emociones-Lucio Batisti

Another brick in the wall-Pink Floyd

Mi viejo-Piero

Gracias a la vida-Violeta Parra

Imagine-John Lennon

Soy pan soy paz soy mas-Piero

Solo le pido a Dios-Leon Gieco

Llegando llegaste-Piero

Caruso-Lucio Dalla

Canción para un niño en la calle-Mercedes Sosa

Sinfonía inconclusa en la mar-Piero

Todas las palabras-Marta Gómez

Bailando con tu sombra-Victor Heredia

América Nueva-Piero