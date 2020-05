"Por favor, devuelvan las medallas, son nuestra vida": Leidy Solís

Momentos muy duros son los que está padeciendo la pesista colombiana, Leidy Solís, luego de que este jueves los ladrones entraran a su casa en Tulúa y se llevaran varios elementos de valor, entre ellos, todas sus medallas.

Según relató Solís en el VBar Caracol, además de perder un computador y un televisor, el golpe más duro fue cuando supo que se habían llevado sus preseas: "Lo que más me duele son las medallas. Lo demás se puede reemplazar, pero ¿dónde voy a conseguir otras medallas?", aseguró.

Y añadió: "Por favor las personas devuelvan las medallas. Lo que les van a dar por eso no se asemeja a todo lo que hay detrás de una medalla. Para nosotros es nuestra vida. (..) Me pueden contactar en el 316-290 2525, o a través de mis redes sociales. Les agradezco muchísimo a todas las personas que me ayuden", expresó Solís.

La colombiana de 30 años ha tenido una trayectoria destacada en el levantamiento de pesas, consiguiendo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, incluyendo más de 7 preseas doradas entre Juegos Panamericanos, Juegos Suramericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.