¿Cómo se creó ‘La nariz del diablo’ que se ve en la vía Bogotá - Melgar? No es natural

Colombia se encuentra llena de atractivos turísticos, paisajes naturales exóticos y una rica cultura que hace lo hace único en el mundo. Parte del encanto que tiene visitar el territorio nacional es realizar paseos a pueblos o municipios aledaños a las ciudades principales en donde la cultura colombiana se siente de manera vigorosa. Este plan vacacional se ha convertido en uno de los favoritos tanto de nacionales como extranjeros, especialmente para aquellos entusiastas del terror y lo paranormal.

Es posible que durante los trayectos entre municipios, especialmente si se tiene planeado salir desde la ciudad de Bogotá hacia Melgar, haya notado ciertas particularidades en las vías. Una de estas se ha convertido en un emblema nacional y el protagonista de muchas leyendas de carácter escalofriante. Sin embargo, su origen va mucho más allá de una historia de terror y las especulaciones que se han formado alrededor de este lugar.

¿Qué es la nariz del diablo?

Es probable que durante su viaje a municipios como Girardot y Melgar se haya encontrado con una curiosa formación rocosa que se asemeja a una nariz puntiaguda parecida a la que poseen los personajes de las historias de terror. Debido a esta curiosa forma, esta roca ha sido la protagonista de muchas historias y especulaciones durante los últimos años respecto a su origen. Se ha hablado sobre un supuesto pacto con seres demoniacos en la zona, apariciones espirituales, otros eventos paranormales como el cambio de color en la roca durante las noches de luna llena, y una cantidad un poco ilógica de accidentes en esa vía.

El impacto detrás de su formación y los supuestos eventos paranormales que rodean este lugar, ha llevado a que muchas personas recopilen esta información con el fin de mostrarla al público interesado en estos temas. Un ejemplo de esto fue el Espacio Odeón en la ciudad de Bogotá, en el cual se realizó una exhibición artística en el año 2018, en donde se contó la historia detrás de esta curiosa formación rocosa. De igual manera, los usuarios de plataformas como TikTok e Instagram se han encargado de dar a conocer un poco más sobre este sitio y la historia detrás de su origen.

¿Cómo se formó la nariz del diablo?

Aunque la ‘Nariz del Diablo’ se ha convertido en un atractivo turístico de la zona debido a su particular forma y a las historias que la rodean, la verdad de su origen difiere de lo macabro y lo paranormal. En la plataforma de redes sociales TikTok, la influencer de misterio e historias paranormales, Pao Pineda, explicó un poco sobre el verdadero origen detrás de esta particularidad de las vías sin dejar de lado las historias terroríficas que se han formado a lo largo de esta formación.

La historia se remonta a la década de 1940, cuando se empezó a construir la vía para llegar a Girardot, Melgar y otros municipios. Los trabajadores del lugar intentaron detonar una gran roca que ahí se encontraba impidiendo el paso de la obra. Sin embargo, al hacerlo, no se derrumbó completamente, sino que se rompió de manera que quedó con su particular forma de nariz puntiaguda. Al volver a intentar romper la roca, esta permaneció con su característica forma, dando paso solamente por debajo de ella, llevando a los ingenieros a continuar con las construcciones. Algunos obreros afirmaron que esto ocurría, ya que el mismo diablo era quien no permitía el paso por la zona.

Desde la apertura de la vía, la protuberancia rocosa que dejó las diferentes detonaciones ha cautivado tanto a los viajeros como a los ingenieros. Una de las razones es que la roca podría causar algún tipo de accidente grave en caso de que se derrumbara sobre la vía debido a su particular forma. A pesar de eso, la nariz del diablo no ha colapsado y ha permanecido en su lugar desde su formación.