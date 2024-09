Alcaldía de Cartagena busca terminar de construir proyecto Lagos del Cabrero

Cartagena

Como muestra de acompañamiento y respaldo a cada una de las familias afectadas por el inconcluso proyecto inmobiliario Lagos del Cabrero, del cual la Alcaldía Mayor de Cartagena tomó posesión a través de la Dirección de Control Urbano, el pasado 15 de agosto, el alcalde Dumek Turbay Paz lideró una comisión de diálogo con los compradores perjudicados.

Cabe resaltar que, una vez fueron conocidas las denuncias de las más de 78 familias afectadas, atendiendo el llamado del alcalde mayor Dumek Turbay Paz, la Dirección de Control Urbano, en cabeza de Emilio Molina, materializó la toma de posesión de los bienes, negocios y haberes de la sociedad grupo inmobiliario JEP S.A.S. , NIT 900.980.804-3, con sede en la ciudad de Medellín, como desarrolladora del proyecto Lagos del Cabrero. El procedimiento legal fue materializado a través de la resolución No. 4469.

Al respecto, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, les expresó personalmente a las familias afectadas que cuentan con todo el respaldo de su Gobierno y que, frente a las acciones judiciales ya tomadas, es prioridad que el proyecto pueda ser culminado para la tranquilidad de los compradores. Se acordó que, en cerca de un mes, se tendrán nuevas noticias para quienes invirtieron de buena fe en ese proyecto inmobiliario. El Distrito también emprenderá acciones por el delito de estafa agravada contra los constructores.

“La Alcaldía de Cartagena quiere cuidar tu inversión y, con Control Urbano, estamos trabajando en ese propósito. Hay proyectos que se convierten en el sueño de muchos: tener vivienda propia. Pero terminan como este, de Lagos del Cabrero, que tiene muchas familias estafadas, hasta este momento. Y, en concurso de la Secretaría de Planeación, Control Urbano, hemos tomado posesión del predio. Hemos ya designado a un agente interventor y estábamos conversando con los afectados para que tengan la tranquilidad de que es una prioridad para nosotros que este proyecto se pueda salvar, que finalmente se pueda terminar su construcción”, recalcó Turbay.

El alcalde Mayor de Cartagena recalcó que “todos los afectados con los que hemos conversado han entendido que, así como nos interesa la construcción de un colegio, de un deprimido o un puente, también nos interesa que sus recursos sean salvados y que su sueño de tener una vivienda se convierta en una realida”.

El mandatario de los cartageneros precisó, frente a la preocupación de los compradores que, mientras que en el caso de Aquarela la decisión fue demoler el edificio y proteger el patrimonio, en este caso se buscará que se termine el proyecto. “Pero, de igual manera, vamos a iniciar acciones penales contra los constructores y vamos a perseguir sus bienes para que no solamente podamos terminar el proyecto, sino que le podamos responder a las familias que hoy están afectadas. Esto no es un juego: prometer y enamorar a los cartageneros para comprar un proyecto de vivienda y luego no responderles. Si ofreces y tienes bondades para el proyecto, tienes que terminarlo”, dijo Turbay.

Turbay Paz recalcó que la Secretaría de Planeación y Control Urbano continuarán vigilantes para que casos como el de Aquarela, Lagos del Cabrero o Bahía San Carlos (del que ya está al frente Corvivienda) no vuelvan a ocurrir.

“Después de un mes y lo que puede pasar es que, en virtud de las facultades que tenemos, hacer una convocatoria para constructores del país que puedan llevar este proyecto a feliz término. Constructores que tengan los recursos, la fortaleza financiera y que sean reconocidos por su cumplimiento y calidad en lo que hacen”, concluyó Turbay.

¿Qué sigue en el proceso?

Emilio Molina, director de Control Urbano, explicó que el siguiente paso, tras la toma de posesión del predio liderada por el Distrito, consiste en que el agente especial emita su concepto integral. Tiene un mes para hacerlo y, a partir de ese concepto, se conocerá cuál es el estado administrativo, financiero y jurídico del proyecto para dar los siguientes pasos. Esto, para efectos de proteger la inversión de cada una de las familias.