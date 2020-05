El Teatro Petra resiste durante la cuarentena

El Teatro Petras lanzó los dos primeros episodios del podcast “El problema fundamental”, en los que Fabio Rubiano y Sandra Suárez, jefe de sala del Teatro Petra, conversan y reflexionan sobre distintos temas. En el primer episodio su punto de partida fueron las preguntas: ¿el teatro sobrevivirá a esta pandemia? ¿Hubiera sobrevivido Lady Mcbeth?

“[Lady Macbeth] Cumple con todas las reglas que nos piden ahora de lavarnos las manos cada tres horas, ella se las lavaba cada diez minutos, y no se le quita la mancha. Lo que pasa es que la peste que ella tenía estaba en su memoria, o en su arrepentimiento, o en su culpa, o algo la perseguía que no la dejaba tranquila. No sentía que estaba limpia”, dice Fabio Rubiano.

Este nuevo proyecto lo pueden escuchar a través de las plataformas difgitales de Spotify, Spreaker y Deezer.

Teatro Petra, sin duda, es uno de los grupos más importantes de la escena teatral contemporánea. Llevan 15 años ininterrumpidos montando obras como “Labio de liebre”, “Sara dice”, “El vientre de la ballena y Pinocho” y “Frakenstein le tiene miedo a Harrison Ford”.

El grupo estrenará este año “Buenos y malos (o buenas y malas)”, una coproducción con el Teatro Mayor Julio Mayor Santo Domingo, escrita y dirigida por Rubiano-