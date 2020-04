“No lo veo como amenaza por parte del ELN, sino una incomodidad"

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, Arzobispo de Cali, aclaró las denuncias de una supuesta amenaza de muerte del ELN, y dijo que era una interpretación.

“Yo no lo veo como una amenaza, lo entiendo como una incomodidad porque no me he podido reunir con ellos”.

El arzobispo de Cali ha adelantando una labor para lograr liberaciones de secuestrados en manos del ELN.

“Hemos recorrido el territorio, para hablar y lograr más de seis liberaciones y tenemos que seguir en ese camino del diálogo”.

Monseñor Darío dice no conocer personalmente a Antonio García, lo único que sabe es que él es un líder y lo necesita en este proceso de paz con el ELN, y por eso espera poder hablar con él cuando las condiciones sean propicias.